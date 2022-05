Bordalás: "Creo que no he decepcionado ni a la afición ni a nadie"

Valencia, 13 may (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, señaló que cree que en esta primera temporada al frente del Valencia su entrega hace que haya cumplido las expectativas que había sobre él, aunque admitió que le habría gustado que el equipo tuviera mejores resultados.

?Yo no (he decepcionado a nadie). Sinceramente, no. Estoy tranquilo porque lo he dado todo. Creo que no he decepcionado ni a la afición ni a nadie. Otra cosa es lo que puedan comentar algunos porque en el fútbol no se puede gustar a todos. Creo que la afición es consciente de que lo hemos dado todo aunque nos hubiera gustado los mejores resultados y estar en Europa o peleando?, señaló en rueda de prensa.

Pese a no tener ya nada en juego, Bordalás trató de circunscribir su comparecencia al encuentro del sábado ante el Espanyol. ?Voy a hablar del partido de mañana porque aunque el equipo no se juega nada sí que tenemos la posibilidad de mejorar y de acabar con buena imagen y en estos diez días nos tenemos que centrar. No voy a hablar de nada más?, señaló.

Aún así, Bordalás sí que analizó la pobre campaña de Marcos André y la propuesta de sanción de cuatro partidos a José Luis Gayà por sus críticas al árbitro del choque ante el Osasuna, que espera que quede en nada.

?El futbolista (Marcos André) pasa por un momento malo de confianza y anímico, también debe mejorar en lo físico pero confiamos en poder recuperar su mejor versión?, afirmó del que fue el fichaje más caro del pasado verano.

?La propuesta de sanción la desconocía y no me parece justo. Todos conocemos a Jose Gayà y sabemos qué futbolista y qué persona es. No creo que se produzca y tenemos confianza en el recurso de nuestro club. Confío en que no quede en nada?, apuntó.

Bordalás dijo que no hay fecha para la reunión con el club para planificar el futuro y que surgirá ?de manera natural? y añadió que no traslada una imagen de mala comunicación entre ambas partes. ?Eso es lo que interpretan?, señaló.

Además, dijo no haber visto la enorme valla publicitaria con el lema ?Lim Out? (Lim fuera, en referencia al máximo accionista Peter Lim) que se ha colocado junto a la ciudad deportiva de Paterna.