Murthy afirma que la intención del Valencia es renovar a Soler y a Gayà

El presidente del Valencia, Anil Murthy, ha afirmado en unas declaraciones facilitadas por su club que su intención es la de renovar los contratos de los jugadores de la cantera Carlos Soler y José Luis Gayà a pesar de las limitaciones económicas que tiene la entidad y agregó que los audios de una conversación suya que ha difundido el diario Superdeporte están "adulterados".

Murthy aseguró que siguen las negociaciones para renovar a ambos futbolistas, aunque admitió que es posible que no puedan llegar económicamente a lo que los jugadores quieren y pidió una buena salida para ambos si es que finalmente se marchan.

?Soler y Gayà, y también sus agentes, saben que el club tiene sus límites. Son dos jugadores internacionales, son top. Ambos tienen sus preferencias en la renovación, pero si al final no llegásemos a un acuerdo, hay que tratarlos bien y dejarlos seguir con sus sueños. Nuestra preferencia como club es que se queden?, aseguró.

Respecto a los audios, indicó que quería aclarar lo publicado porque no tenía nada que esconder. "Estas cosas salen, sin duda, relacionadas con un movimiento organizado para hacer daño al club, al equipo y a todos en el partido del sábado?, destacó Murthy, quien señaló que Superdeporte comenzó hace unos meses una campaña "deshonesta e interesada" contra el club, después de que el Valencia se negara a "pagarles decenas de miles de euros para que pudieran subsistir económicamente?

Indicó que en una comida con empresarios, aprovechó para contar lo que ocurre en el Valencia "para que pudieran explicarlo también a sus amigos, compañeros y familiares lo que está pasando?, indicó.

?Los cinco empresarios me aseguraron que no fueron ellos -los que difundieron los audios- y que en ningún caso harían esto al club porque son todos valencianistas. Es surrealista, pero estas cosas pasan. No hay límites, no hay códigos. Es inmoral?, destacó.

?Por ejemplo, el audio de Carlos Soler es una mezcla entre su ambición y su voluntad de en caso de salir, hacerlo bien; lo que pasó con Ferran Torres", señaló en alusión a la forma en la que se marchó Ferran Torres. ?Lo de editar mis palabras sobre Carlos Soler es simplemente surrealista, hacen daño al jugador y al club?, agregó.

?El audio sobre Gayà también está editado. Mezclan la idea que dije de que es un capitán digno de este club y que quería luchar después de la derrota en la final. Estaba KO después de los penaltis. Es la verdad", señaló Murthy.