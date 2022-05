Arcadi España: "el Valencia ha intentado "tomar el pelo" a la Generalitat"

Valencia, 17 may (EFE).- El ahora conseller de Hacienda y hasta este lunes de Política Territorial de la Comunidad Valenciana, Arcadi España, aseguró que los audios del presidente del Valencia, Anil Murthy, publicados por el periódico Superdeporte, confirman que el club ha tratado de "tomar el pelo" a la Generalitat con los planes para la finalización de las obras del nuevo campo de Mestalla.

?(Estoy) muy decepcionado. Se han confirmado cosas que siempre se han dicho. Ha habido un intento de tomar el pelo, a la administración y a los valencianos?, señaló en declaraciones a À Punt.

"En conversaciones de comidas todos usamos unas palabras u otras pero el fondo del asunto es que a la Generalitat nos decían una cosa y lo que querían hacer, otra?, apuntó España.

El Valencia ha defendido estos días que los audios que se han hecho públicos, que corresponden a una comida de Murthy con varios empresarios, están adulterados.

En el audio difundido el lunes, Murthy anuncia la intención del club de ?denunciar a la Generalitat? por la decisión de caducar anticipadamente la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se le concedió para facilitar que pudiera acabar el nuevo estadio. También desvelaba que tenía pensado acudir a la reunión entre el club y la administración con la idea de poner buena cara a todo y dar las gracias.

?Lo que se desprende de esas grabaciones es que no estamos para perder el tiempo. Si ellos no querían tener ninguna interlocución con la administración, para decirnos ?sí, sí, sí, gracias, gracias? y sonreír, no era necesario mantenerla?, apuntó el conseller del que hasta ahora dependía esa caducidad anticipada.