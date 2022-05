Mar de dudas con Bryan Gil

El ex del Sevilla FC, Bryan Gil, acaba su cesión en el Valencia CF y ahora tendrá que decidir con el Tottenham qué es lo mejor para su futuro.

El ex del Sevilla FC acaba su cesión y ahora tendrá que decidir con el Tottenham qué es lo mejor para su futuro

Uno de los futbolistas que tienen en el aire su futuro deportivo de cara a la próxima temporada es Bryan Gil. El ex del Sevilla FC se despidió ayer del Valencia CF, club al que llegó cedido el pasado mes de enero, jugando contra el RC Celta y se dispone ahora a volver al Tottenham Hotspur, con quien tiene contrato hasta junio de 2026, el cual tendrá que valorar cómo gestiona la carrera de un futbolista que fue una fuerte apuesta económica.

Bryan Gil ha conseguido en el Valencia CF lo que quería. Ha tenido minutos, se ha desarrollado futbolísticamente y ha demostrado que puede ser importante en un equipo de LaLiga. Su objetivo no es otro que estar en el próximo Mundial de Qatar, que se disputa entre noviembre y diciembre de este 2022, por lo que quiere continuar en esta línea y no repetir el comienzo de temporada que tuvo con el Tottenham Hotspur, con el que apenas gozó de minutos de juego.

A pesar de todas estas razones, aún no se sabe qué va a ocurrir con Bryan Gil. Por lo pronto su cesión con el Valencia CF ha acabado y volverá ahora a Londres, ya que el club valencianista no tenía opción a compra alguna, donde tendrá que dialogar con Antonio Conte y Fabio Paratici, entrenador y director deportivo del Tottenham Hotspur, para decidir qué es lo mejor para su futuro. Así lo asegura la página Football.london.

Su vuelta a la entidad de Mestalla tampoco es que esté clara. El Valencia CF está en un proceso de contención de gastos, con una directiva que cada vez emplea menos dinero y que está deseando vender a sus mejores futbolistas, desangrándose así en el plano deportivo. Además, el final de temporada de Bryan Gil en el Valencia CF no ha ido en la misma progresión desde su llegada, puesto que con el paso de los partidos ha ido perdiendo peso en los onces titulares de José Bordalás, su técnico. Prueba de ello es que no fue titular en la final de Copa del Rey contra el Real Betis Balompié y que en LaLiga sólo ha sido de la partida inicial en tres de los últimos seis choques disputados, cierto es que el Valencia CF ya no se jugaba nada y Bordalás ha repartido responsabilidades en la plantilla blanquinegra.

Sea como fuera, hay un mar de dudas en torno al futuro deportivo de Bryan Gil. No parece que en el Tottenham Hotspur tenga hueco, después de que se gastara por él 25 millones de euros más Erik Lamela, ni que el Valencia CF pueda volver a ser el entorno ideal para ser convocado para ir al Mundial de Qatar. El de Barbate tendrá que tomar la mejor decisión posible este verano si quiere conseguir uno de sus objetivos.