El cante de Manuel Carrasco pidiendo la marcha de Peter Lim, mientras que a Carlos Soler le sale un nuevo pretendiente de postín.

El Valencia vive una nueva crisis debido a un cambio de entrenador y a que sus principales estrellas puede ser vendidas

Momentos de incertidumbre y de, incluso, pánico en el Valencia CF, que vive uno de los tiempos más turbulentos de su historia probablemente, Con Peter Lim y Meriton Holdings, el club blanquinegro ha perdido su posición privilegiada en LaLiga y ha pasado de ser un aspirante a ganar títulos a un equipo que mira más por la permanencia y la salvación que por otros objetivos muy ambiciosos. El clima es irrespirable y la estabilidad nula como prueban con continuos cambios de entrenador que ha desembocado ahora en el despido de José Bordalás y la llegada de Gennaro Gattuso, un hombre de Jorge Mendes, representante que tiene gran afinidad con Peter Lim.



La salida de José Bordalás del banquillo del Valencia CF es una gota que colma ya un vaso totalmente desbordado y que tiene a la afición y a los seguidores valencianistas en pie de guerra, exigiendo a la propiedad que se vaya, por enésima vez, y que venda el club, algo que parece que no va a ocurrir, a priori, debido a los múltiples mensajes que manda el entorno de Peter Lim, ya sea su directiva o su hija por redes sociales.



Con esto, cualquier gesto de apoyo al Valencia CF y contra Peter Lim se agradece y es lo que hizo el conocido cantante Manuel Carrasco durante el concierto que dio ayer en Valencia, en el auditorio Marina Sur, donde dejó una pequeña canción mostrándole ánimo al Valencia CF. Así decía. "Y por cierto el Valencia no se toca. Un respeto a los colores, es nuestra casa, que se metan el dinero por el culo, que no manchen el escudo y se vayan de Mestalla". Dicho cántico fue celebrado como un gol en el estadio de Mestalla entre el respetable que asistió el acto del de Isla Cristina.





Honor para @manuelcarrasco_ que aprendan muchos vendidos de aquí. pic.twitter.com/XTgJupzhQH — Vicente Alonso (@Vicentealop) June 4, 2022

Carlos Soler, futbolista del Valencia CF, objetivo de Nápoles

No parece que este gesto vaya a influir mucho en, el cual sigue enfrascado en definir el futuro del equipo, el cual puede ver cómo pierde a futbolistas muy importantes comoEn ESTADIO Deportivo venimos contando que los tres jugadores están en la rampa de salida del. En las últimas horas, else ha interesado por la situación deque teniendo contrato hasta el verano decontinúa sin renovar.delo siguen de cerca pero no terminan de dar el paso por sus problemas económicos. Esto ha propiciado que emerja unque con el atractivo de jugarse ha convertido en su conjunto deseable. Así lo avanza MARCA, el cual señala también que lale ha pedido aaguantar un año más enpara que llegue libre para la temporada 2023/2024.