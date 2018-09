Santi Cazorla: ´Será especial enfrentarme a Steven Gerrard´

El centrocampista del Villarreal Santi Cazorla dijo este miércoles, en la víspera del partido ante el Glasgow Rangers en la Liga Europa, que será especial para él enfrentarse a Steven Gerrard, actual entrenador del equipo escocés.



"Gerrard es y ha sido siempre un referente para mí. He tenido la suerte de enfrentarme a él en la Premier y siempre ha sido un jugador en el que me he fijado, ya que ha sido un futbolista total. Es especial volver a enfrentarme a él", dijo el futbolista asturiano.



A pesar de su admiración y desearle "toda la suerte del mundo en su carrera como técnico", Cazorla mostró su confianza en que el técnico británico no puntúe en el partido del jueves.



También destacó el hecho de que su último partido en Europa fuera hace dos años, por lo que calificó de "bonito" volver a jugar en competición continental y más aún con el Villarreal, "equipo con el que he vivido muchas cosas y muy especiales", agregó.



Cazorla dijo que el recuerdo de su último partido europeo con el Villarreal es "muy bonito", pese a que se quedaron a las puertas de la final en la semifinal con el Oporto.



"Se nos quedó una sensación agridulce. Estuvimos con la eliminatoria de cara y se nos escapó en aquella segunda parte", recordó Cazorla, que desaprovechó una buena ocasión para poner el 0-2 en el marcador en el segundo tiempo y posteriormente el equipo portugués acabó goleando a los castellonenses.



"Ojalá este año podamos hacer cosas parecidas a las que logramos en mi primera etapa aquí y podamos disfrutar con el equipo", dijo Cazorla, que espera un "rival intenso".



"Ya nos hemos enfrentado a ellos otras veces, sabemos que son muy fuertes a balón parado y que pondrán mucha intensidad en todas las acciones y que debemos igualarlos desde el primer minuto", dijo el jugador del Villarreal.



El jugador del Villarreal prevé un grupo "muy igualado", por lo que advirtió que deberán "estar a la altura en todos los partidos para pasar a la siguiente ronda".



"Nosotros aspiramos a todo. Tenemos un gran equipo, pero sabemos que es difícil porque hay grandes equipos, pero no renunciamos a nada. Como he dicho, somos un gran equipo y podemos plantar cara a cualquier rival", añadió.



De su buen nivel y alta participación tras casi dos años lesionado destacó que ha jugado muchos minutos en el inicio de temporada. "Me he estado preparando mucho para poder llegar a estar bien y poder jugar con el equipo. Ahora estoy a disposición del técnico para lo que decida", concluyó.