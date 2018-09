Fornals: "Me suelo fijar donde están los porteros"

Bilbao, 26 sep (EFE).- Pablo Fornals, autor del primer gol del partido con gran disparo lejano, desveló tras la victoria del Villarreal de este miércoles en San Mamés que siempre se suele "fijar donde están los porteros" para ver si puede hacer jugadas así.

"Me suelo fijar donde están los porteros y he visto que Unai (Simón) estaba adelantado porque su defensa también estaba adelantada. El balón lo tenía franco, lo he intentado, ha salido un golazo y ya está", dijo el castellonense ya internacional absoluto.

Para Fornals, de todos modos, "lo importante son los tres puntos y que el Villarreal vaya para arriba en la tabla" tras haber sabido "defender muy bien" a un Athletic que "tiene un equipazo" y no ha podido imponer su estilo.

Fornals no solo metió un golazo sino que dejó una jugada de habilidad en un córner del campo ante Iñigo Martínez que quedará por tiempo en la retina y -se congratuló- "fue casi una ocasión de gol".

"He intentado sacar algo positivo y me ha salido, pero la misma que me ha salido a mí ante Iñigo después me la hizo (Iñigo) Córdoba a mí", desveló, sin querer darle mayor importancia.