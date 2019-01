Iborra: "No se me pasa por la cabeza el descenso"

El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra señaló ante los medios de comunicación que no piensa que el equipo pueda acabar perdiendo la categoría, a pesar de que en la actualidad ocupa la penúltima plaza de la clasificación.



"No se me pasa por la cabeza el descenso y veo muchas cosas positivas para pensar que podemos y en eso pienso y con eso me quedo", explicó el único refuerzo del Villarreal en este mercado invernal.



"Estamos a tres puntos de salir, queríamos ganar y no ha podido ser, el equipo ha peleado, ha querido ganar, pero no ha logrado hacerlo. Debemos seguir con estas ganas y con esta ambición, seguro que la victoria llegará", prosiguió.



El jugador valenciano recalcó que el equipo debe saber vivir con la presión que supone su clasificación y pelear para sobreponerse a ella.



"Creo que esto cambiará cuando el equipo gane un partido y coja confianza. Debemos reaccionar ya, lo sabemos y estamos trabajando para ello. Estamos teniendo factores que lo impiden. Ganando un partido te metes ahí, tenemos recursos, tenemos la unión de todos y eso nos debe sacar de aquí", reflexionó.



Iborra recordó que ya ha pasado por situaciones similares en otros clubes. "He vivido esta situación, he vivido de todo y todo te hace fuerte y te hace mejorar. Estoy preparado para todo, he vivido sabiendo la situación en la que estábamos y estoy con ganas de pelear", aseguró.



"Lo bueno es que dependemos de nosotros y el equipo está haciendo méritos para que esta situación cambie. Me encuentro bien, voy a seguir mejorando ya que no tenía continuidad y trabajo fuerte para ello", prosiguió.



Por último, se pronunció sobre las polémicas que está generando el VAR, sistema que se empleó para anular un gol al Athletic, que le hubiera supuesto la victoria ante el Villarreal el pasado domingo.



"Sinceramente no he visto la jugada repetida, si se implanta el VAR, pues hay que hacer caso a lo que dicen. Unas veces nos beneficia y otras nos perjudicará", finalizó.