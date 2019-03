Morlanes: "Estamos en un momento dulce pero queda mucho todavía"

El centrocampista del Villarreal Manu Morlanes dijo que el equipo castellonense está en "un momento dulce" tras encadenar cuatro victorias, aunque agregó que deben seguir en la misma línea para alejarse de la zona de descenso a Segunda División.



"Hemos reaccionado, esto del fútbol es impredecible. Ahora estamos en un momento dulce, pero no hemos hecho nada y debemos seguir", dijo ante los medios Morlanes, quien aseguró que necesitaban "mucho" una victoria como la conseguida ante el Rayo (3-1), ya que les aporta "confianza".



Del partido reconoció que en la primera parte sufrieron, pero que el equipo "supo reaccionar y meterse en el partido" y lograr una victoria que les ha situado con cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso. "Los cuatro puntos son importantes, es bueno llegar al parón sabiendo que estás mejor. Pero quedan diez partidos y debemos seguir peleando", apuntó.



Además, Morlanes apuntó que el parón de Liga por los partidos de selecciones llega un buen momento para el Villarreal ya que considera que el equipo "necesita descansar, porque no ha sido fácil la situación que hemos vivido". También destacó que en el vestuario hay "mucha alegría por salir de ahí abajo" y agradeció a la afición "todo lo que ha ayudado y ha apoyado al equipo".



Respecto a su buen rendimiento, Morlanes comentó que intenta hacer lo que sabe. "Agradezco a todos la confianza que me dan y estoy contento. Pero no he hecho nada, y debemos seguir todos igual", añadió.