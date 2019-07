Moi Gómez: ´El Villarreal es el club de mi vida´

El centrocampista Moi Gómez dijo este viernes, durante su presentación como jugador del Villarreal, que el club castellonense, al que vuelve tras unos años en otros equipos, es el club de su vida.



"Quiero agradecerle al club su apuesta en mí. Este equipo es mi casa. Llegué con 11 años y siempre me han tratado como a un hijo. Mi familia y yo estamos muy felices de estar nuevamente aquí. El Villarreal es el club de mi vida. El que me lo ha dado todo", dijo ante los medios de comunicación.



En ese sentido, el centrocampista alicantino se mostró "agradecido" por la confianza y el esfuerzo que ha hecho el Villarreal CF en hacer posible su vuelta.



Moi Gómez vuelve a Vila-real tras defender los colores de Getafe CF, Sporting de Gijón y Huesca, done jugó durante las dos últimas campañas en calidad de cedido por el club asturiano.



El canterano villarrealense reconoció que siempre trabajó para volver al Villarreal: "Mi sueño siempre ha sido regresar. He trabajado muy duro para estar hoy aquí. Estoy muy contento. Cuando me fui me faltaba madurez y experiencia. He ido ganando eso paso a paso en el mundo del fútbol. Ahora llego mucho más maduro", dijo.



Respecto a su posición en el campo, Moi Gómez se ha puesto a disposición de su nuevo entrenador, Javi Calleja, ya que recordó que a lo largo de su carrera ha jugado en muchas posiciones. "Puedo jugar en cualquier parte del centro del campo. Donde decida el entrenador, trataré de dar mi 100%", dijo al respecto.



El mediapunta vuelve al Villarreal tras firmar una notable campaña en la SD Huesca, un club en el que reconoció que estuve "muy a gusto", ya que se sintió "muy importante", lo que permitiño que se viera "una gran versión de mí", apunto.



"Pese a tratarse de una temporada difícil, a nivel individual ofrecí mi mejor nivel", concluyó.



El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, destacó en el acto la trayectoria que ha completado Moi Gómez hasta volver al club castellonense.



Roig Negueroles ha incidido en el enorme potencial del canterano al apuntar que "ha jugado mucho y muy bien durante año y medio", además de insistir en que lo conocen "de sobra" y saben que ha tenido "unos años de maduración".



El dirigente del Villarreal definió a Moi como un aporte importante y lo sitúa como una pieza clave por su polivalencia. "Nos va ayudar a hacer una mejor temporada que la pasada, le damos la bienvenida", agregó.