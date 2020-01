Calleja: "Hay interés por Ekambi pero hay una cláusula de rescisión"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, admitió en rueda de prensa el interés del Olympique de Lyon por fichar la delantero de su equipo Toko Ekambi, pero recordó tanto al club francés como al internacional camerunés que existe una cláusula de rescisión, la cual ronda los 70 millones de euros.

"Existe ese interés real y esa posibilidad, pero ahora mismo existe una cláusula de rescisión y el jugador debe de asumirlo", apuntó el técnico, quien reconoció que los rumores que aparecen durante el mercado invernal puede descentrar a los jugadores implicados.

"Es verdad que no me gusta y que no viene bien, ya que en este periodo hay muchos rumores y eso puede descentrar al jugador. Debemos mantenernos al margen y centrarnos en nuestro club y ser lo más profesional posible para afrontar lo que venga", indicó.

Respecto a otros posibles casos, el técnico señaló que "hay varios casos y son diferentes", apuntando que "hay casos en los que se busca una salida por ambas partes", como serían los de Leo Suárez y Santi Cáseres; y otros casos "en los que los jugadores querrían salir, pero son importantes para el club", como serían los casos de Ramiro Funes Mori y Manu Morlanes.

"Hay jugadores que no están contando con minutos y están buscando una salida, algo con lo que el club esta de acuerdo y veremos si interesa a todas las partes. Mientras que en los otros casos hay jugadores con un rol de peso en el club pero que por ahora no están jugando, pero son futbolistas de mucho peso en la plantilla y que no me gustaría que saliesen", añadió.

Sobre el estado físico de Rubén Peña, el entrenador informó que sufrió un golpe y que por eso hoy no ha podido estar con el grupo en el entrenamiento. "Habrá que esperar a ver su evolución mañana", dijo.

Tras los últimos buenos resultados logrados, Calleja reconoció que "estamos bien, el ambiente es magnífico, los resultados acompañan y eso hace que el equipo esté creyendo. Nos queda la segunda vuelta para luchar por estar entre los seis primeros, pero ahora nos centramos en la Copa".