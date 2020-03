Andrés Fernández: "Lo importante es que, cuando se vuelva, sea con garantías"

El portero del Villarreal Andrés Fernández consideró en una entrevista con EFE que, en caso de que se pudiera retomar el campeonato liguero cuando pase la pandemia de coronavirus, "lo importante" es que se vuelva a jugar "con garantías de que todo esté bien" a nivel sanitario.

"Lo importante es que, cuando se vuelva, se vuelva con garantías de que esté todo bien, que se ha cumplido con todo lo que mandan las autoridades a nivel de salud y que estemos todos disponibles", aseguró a EFE el guardameta del 'submarino amarillo' durante una entrevista telefónica.

El arquero murciano desea que pueda volver a disputarse el campeonato, aunque admite que hay "tanta incertidumbre" que es difícil saber si esto será posible.

Si se pudiera retomar LaLiga Santander, apunta que es "lógico" que los clubes tengan que hacer una especie de pequeña pretemporada. "Aunque estés entrenando en casa hay que adaptar el trabajo al terreno", recuerda.

¿Y si no se pudiera continuar el campeonato, qué habría que hacer con las posiciones, los puestos europeos o los ascensos y descensos? "Se tendría que hacer un análisis muy profundo, hablar con todos los equipos, coger la máxima información y ver cual puede ser la solución menos mala. Es una tarea muy difícil", reconoce.

"Es importante mantener una rutina, unos horarios"

Entretanto, el portero intenta, como todos los deportistas profesionales, adaptarse a entrenar en casa durante estas semanas de confinamiento decretado para tratar de frenar la expansión de la pandemia.

"No es fácil, porque los primeros días quizás no te has hecho a la idea del confinamiento. Intentamos llevarlo con profesionalidad, es verdad que desde el club nos está llegando todo el trabajo de forma ejemplar, están haciendo un esfuerzo para que cada día sea diferente", explica Fernández.

El cuerpo técnico del Villarreal está "en comunicación directa" con sus jugadores y les envían cada día unos ejercicios específicos que deben realizar para mantenerse en forma.

"Tenemos seguir manteniendo las rutinas de trabajo, y a nivel individual mantener una rutina diaria. Creo que es importante levantarse a una hora, comer a unos horarios... Yo intento mantener el mismo horario que tenía antes", añade el portero murciano.

Aún en condiciones de normalidad, los porteros suelen seguir en los entrenamientos una rutina diferente a la de los jugadores de campo, de los que suelen trabajar al margen excepto cuando hay partidillos, pero eso no supone una ventaja en estas condiciones.

"Para nosotros tener al entrenador de porteros es imprescindible, somos un puesto muy específico, es importante mantenerse físicamente lo mejor posible. Luego ya veremos lo que pasa, si habrá tiempo para adaptarse otra vez y coger ritmo", sentencia Andrés Fernández.