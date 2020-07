Calleja: "No soy quién tiene que hablar de mi futuro, tengo contrato"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, dijo este sábado que no es él el que tiene que hablar sobre su futuro en el club castellonense ya que tiene contrato en vigor y seguirá hasta donde le corresponda.

"Yo no cambio. Soy el mismo. Tanto en sentimientos, como en la forma de trabajar seguiré siendo fiel a mí mismo. La relación no tiene que cambiar. Si alguien tiene que dar una explicación no soy yo. Sobre mi futuro no soy quién tiene que hablar. Tendrá que hablar quién le toque. Yo voy a seguir aquí hasta que corresponda", dijo en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que sea relevado en el banquillo.

"Mi sentimiento por el club no va a cambiar en absoluto. Mi comportamiento y el del club siempre ha sido bueno. Estoy muy agradecido al Villarreal y creo que el club también lo está conmigo. Mi conciencia está muy tranquila. Desde siempre he dado todo por el club. Solo he intentado ser fiel a mi trabajo y los resultados están ahí. Me quedo con eso. Luego las decisiones las tiene que tomar quien las tiene que tomar. Voy a trabajar por y para el Villarreal hasta el último día", agregó al respecto.

Así, Calleja aseguró que ya ha dado su punto de vista de lo que opina sobre la plantilla y cuál es mi idea para la próxima temporada. "Si nos tenemos que reunir ya lo haremos la semana que viene. Tanto para hablar de la plantilla como del futuro", añadió.

Del duelo del domingo ante el Eibar, con el que cierran la Liga, comentó que es un partido para disfrutarlo. "Deberemos sacar nuestra mejor versión, sabiendo que todavía está en juego la quinta plaza. Es un día especial y queremos acabar con buen sabor de boca. Sería la guinda a una gran temporada", apuntó.

"Queremos hacer un gran partido. Intentaremos poner la guinda con tres puntos que nos darían la quinta plaza que tendría un mérito enorme. Sería el mejor de los regalos. Para lograrlo tendremos que ser nosotros mismos y no relajarnos. Eso sí, disfrutar del partido sin presión. El objetivo está cubierto y ahora solo falta acabar quintos", añadió.

"Es un partido especial porque puede que haya jugadores que no vuelvan a vestir la camiseta del Villarreal CF. Son jugadores emblemáticos de este club. Tanto Bruno como Cazorla son unos profesionales como la copa de un pino. Se merecen un homenaje en toda regla. Ahora son ellos los que tienen la última palabra. Por nuestra parte podremos todo para que sea un partido bonito para todos aquellos que no continuarán" prosiguió.

Del Eibar dijo que llega "con los deberes hechos y también sin presión" y que conoce a Mendilibar, por lo que espera un rival su equipo será intenso. "Que gane el mejor", apuntó.