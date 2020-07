Emery: " Los sueños son libres y sueño con un título con el Villarreal"

Unai Emery, que fue presentado este lunes como nuevo entrenador del Villarreal, aseguró que sueña con alcanzar un título con el club castellonense, al que siempre ha admirado por su método de trabajo.

"No pienso en el final, pero sí que sueño. Los sueños son libres y sueño con un título con el Villarreal. Lo bonito es el camino, el hecho de poder disfrutarlo. El proceso es bonito, el proceso hace que la gente se sienta orgullosa de poder vivirlo", dijo Emery en el acto.

En ese mismo sentido de luchar por un título, el entrenador vasco comentó que "es un reto seguir dándole prestigio a este club, y espero poder ayudar y disfrutar en el camino. He alcanzado logros, y quiero seguir, pero lo más importante es disfrutar del camino. Me siento una parte de esta casa, siempre me he sentido bien tratado, y me ilusiona poder afrontar este reto".

Además, comentó que volver a entrenar en España cuatro años después le hace sentirse en casa y fichar por el Villarreal es "algo que me llena". Su último equipo fue el Arsenal inglés.

"Es un equipo que he vivido muy de cerca y un club al que siempre he admirado. Es un proyecto estable de muchos años desde la llegada del presidente y que ha llegado a grandes metas. Siempre ha competido con los mejores y ha llegado a Europa, alcanzando grandes objetivos, por lo que les tengo ese reconocimiento", añadió.

Además, aseguró sentirse "identificado con la filosofía del club y de la cultura del esfuerzo, porque es algo que me atrae, me siento en un lugar que el trabajo se ve premiado".

"Hablamos de una línea de trabajo, con accidentes y con un descenso, un equipo que es capaz de superar todo eso y recuperarse como está ahora, es lo que habla bien de este club. Esa estabilidad es la que a nivel profesional le encuentro un valor muy alto. Yo quiero aportar mis experiencias, mis conocimientos", comentó Emery.

El nuevo entrenador del Villarreal manifestó que debe tener exigencia ante el sueño de "dar un paso más" y tener un ojo puesto en la cantera como futuro y presente. "Aquí tienen esa experiencia, la cantera es importante, lo sé y ese proceso de cantera sé que es algo que este club desea. Hay muchos valores de cantera, ese es un trabajo que aplaudo y quiero formar parte", apuntó.

Respecto al diseño de la plantilla indicó: "hablo de continuidad, se ha hecho un gran trabajo. Se marchan jugadores y llegarán otros. Lo primero es adaptarme al club como he hecho siempre y ya iremos viendo. Va a haber un nivel alto de continuidad, ya que son jugadores que han mostrado su nivel y a partir de ahí cuatro o cinco fichajes que pueden llegar".

"La salida de Bruno y Cazorla es lo que debemos solucionar. Pero el Villarreal lleva tiempo solventado esas cosas con éxito y yo me sumo. Tenemos un buen bloque y debemos trabajar por mejorar", añadió en ese sentido.

Respecto al contrato apalabrado en febrero, Emery reconoció que el compromiso era "un acuerdo de palabra, privado y con todo el respeto". "Yo recibí la llamada de Fernando -Roig-, pero podía estar en el mercado, aunque siempre estaba con la idea clara de venir al Villarreal", dijo.

Aseguró también que es bonito jugar la Liga Europa, pero que el objetivo debe ser mayor. "A mí me dice mucho pode competir en esta competición que tantas alegrías me ha dado, pero también quiero jugar la Champions, por lo que quiero es disfrutar de las dos. Disfrutar del camino y competir, hay que seguir disfrutando de cada día de lo que venga", manifestó.

Sobre su idea de juego, Emery dijo que lo primero que busca es ser competitivos. " A veces para ganar debes adaptarte a muchas cosas, lo que quiero es ganar. Yo quiero conectar con la gente, pero debes adaptarte. No es lo mismo jugar con Barcelona o Madrid, o jugar con el colista. En el fútbol además de palabras bonitas, que a todos nos gustan, lo que siempre me gusta es hablar de ser competitivo", concluyó.