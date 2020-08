Kubo: "Elegí el Villarreal porque es la mejor opción"

El jugador japonés Takefusa Kubo señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, donde jugará cedido una temporada por el Real Madrid, que finalmente decidió recalar en el equipo castellonense, a pesar de las numerosas ofertas que tenía, porque tanto él como su entorno consideran que es la mejor opción.



"Elegí el Villarreal porque es la mejor opción, así lo pensamos yo, mi familia y representantes, así que ahora tengo que demostrarlo. Sí que hubieron otras ofertas, pero esta fue la mejor, por eso vine aquí. Solo estoy centrado en el Villarreal, no pienso en otras cosas. Estoy 100% al servicio del Villarreal, como el año pasado lo hice en el Mallorca", explicó.



El joven futbolista aseguró que "estoy muy feliz por formar parte de este gran equipo. Acabo de ver el campo, ya jugué una vez aquí, pero es espectacular como la Ciudad Deportiva. Espero hacer una buena temporada tanto a nivel individual como colectivo. Espero poder hacer una gran temporada, vamos a ver como van sucediendo las cosas".



Kubo apuntó que cuando se enfrentó al Villarreal "me costó seguir el ritmo, porque ellos tenían siempre el balón, pero ahora eso pasará al revés y me emociona" y añadió que no le importa la demarcación en la que le haga jugar el entrenador Unai Emery. "Estoy dispuesto a jugar donde sea. Pude hablar con el míster y con algunos jugadores, pero ya iremos comunicándonos con la gente del club", indicó.



A pesar de su juventud, el centrocampista asiático afirmó que no le asusta la cantidad de jugadores de calidad que el Villarreal reúne en la línea medular. "Hay muchas competencia, pero tengo que disfrutarla, pero es un deporte colectivo y nos tendremos que ayudar entre todos.No sé quien va a venir, pero sí los jugadores que están aquí y tienen un gran nivel, contra ellos ha sido uno de los peores partidos cuando me enfrenté a ellos ", recalcó.



Respecto a la presión mediático que provoca, Kubo explicó que "me acostumbré hace mucho, lo llevo bien, pero el juego es lo que habla, no me fijo mucho en la televisión, sino en lo de dentro del campo".



Por su parte, el presidente del club, Fernando Roig señaló que "esperemos que sirva esta temporada para conseguir nuevos éxitos y que se complete tu formación. Esperamos tener una buena temporada con el equipo que el Villarreal está formando este año".