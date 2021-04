El regreso de Alberto Moreno, como cuando "un canterano" del Sevilla FC

El lateral del Villarreal Alberto Moreno, que el pasado sábado jugó ante el Granada sus primeros minutos de la temporada tras superar una grave lesión en la rodilla que le ha mantenido siete meses alejado de los terrenos de juego, comentó en rueda de prensa que se sintió como un canterano y muy nervioso cuando saltó al terreno de juego.

"La rodilla desde el primer entrenamiento no he pensado en ella, eso quiere decir que está bien. Por ello estoy muy contento. El otro día estaba súper nervioso, como si fuera un canterano, me resultaba muy extraño volver a jugar, ya que nunca había estado tanto tiempo fuera. Son procesos, pero fue raro", relató.

"Tengo muchas ganas de volver a mi mejor nivel, desde que he llegado aquí no he podido estar a mi mejor nivel por las lesiones. Creo que puedo dar más y esa es mi ilusión. La idea es darle minutos y fuerza a la rodilla y estar lo mejor posible para esta recta final", añadió.

El defensor admitió que tras tanto tiempo sin jugar, su objetivo de aquí al final de la temporada es ayudar al equipo en lo que pueda, ya que reconoció que le va a ser muy difícil hacerse con la titularidad.

"Decir que quiero pelear por el puesto es mentir, ya que el equipo está muy rodado y hay mucha competencia. Eso es bueno, hace que lo des todo y yo voy a pelear por ello. Aunque ahora estoy para ayudar al equipo en lo que me pidan y en los minutos que me puedan dar, sean los que sean, estoy preparado para aprovechar esos minutos", aseguró.

Moreno se congratuló de la buena dinámica en la que se encuentra el Villarreal tanto en la competición doméstica como en la Liga Europa y apuntó que "queda poco y hay que darlo todo, debemos echar el resto hasta el final".

Respecto al partido de ida de los cuartos de final que afrontan este jueves en Zagreb ante el Dinamo señaló que el equipo croata "te puede hacer mucho daño a la contra, son un equipo peligroso y lo sabemos". "Creo que si somos nosotros y estamos a nuestro nivel tenemos muchas opciones. Pero que nadie piense que será fácil, eso sería un error grave. Estamos entre los mejores, pero queda lo más difícil".

"Son ocho los equipos elegidos y estamos ahí, pensando en el título que sabes que está ahí, pero debemos ir partido a partido. El jueves tenemos una guerra y debemos ganar esa primera guerra. Poco a poco", subrayó.