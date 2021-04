Alberto Moreno: "La respuesta de la rodilla ha sido muy buena

Alberto Moreno regresó a la titularidad con su equipo ante el Barcelona el pasado domingo, tras nueve meses desde que lo hiciera por última vez al lesionarse de gravedad en la rodilla izquierda, y comentó que fue "especial" volver a jugar de inicio y que la respuesta de la rodilla fue "muy buena".

El futbolista venía entrenando y jugando algunos minutos con su equipo, pero no parecía estar cerca de volver a la titularidad. Las molestias de Alfonso Pedraza, un fijo en el once, y la lesión del ecuatoriano Pervis Estupiñán, le abrieron las puertas de la titularidad casi 300 días después.

"La verdad es que no me lo esperaba, estoy muy contento en lo personal. La respuesta de la rodilla ha sido muy buena. Yo ya estaba muy seguro de ella, y estoy muy contento por cómo han ido las cosas. La pena es que no hemos podido ganar, hubiera sido lo ideal", comentó.

Sobre la semifinal de la Liga Europa, cuyo partido de ida afrontan este jueves ante el Arsenal en La Cerámica, apuntó que esperan "poder dar un gran nivel y una alegría a la gente".

"Ahora debemos centrarnos en lo que viene, hacer las cosas lo mejor posible en estos cuatro días. Debemos trabajar fuerte, estudiar bien al Arsenal, y poder hacer que esta sea una eliminatoria preciosa", concluyó.