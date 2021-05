La invitación viral del Villarreal a una actriz porno para la final de Polonia.

El Villarreal empató 0-0 ante el Arsenal en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa league y se clasificó para la primera final continental de su historia.



El equipo de Unai Emery aguantó el 2-1 que consiguió en el choque de ida y se enfrentará al Manchester United por el título el próximo 26 de mayo en la localidad polaca de Gdansk. Una cita para la que el conjunto amarillo ha invitado a una aficionada especial. Se trata de la actriz porno Apolonia Lapiedra, quien no perdió la oportunidad de sumarse a la fiesta del submarino amarillo en redes sociales lanzando un simpático tuit en su cuenta personal: "Ganaran en Polonia seguro por el efecto Apolonia...vamooos!!!!! @VillarrealCF", indicó la reconocida actriz porno. Y claro, las interacciones no se hicieron esperar. Entre ellas la de un Villarreal cuyo community manager no lo dudó ni un segundo y se tiró al barro: "Eeeestooooo.... ¿Te quieres venir al viaje Equipaje?". Está por ver si Apolonia acepta ahora la invitación.





Hasta este jueves, elhabía rozado hasta en cuatro ocasiones una final europea. En la temporada 2003/04, fue eliminado en semifinales de la Copa de la UEFA por el Valencia; en la 2005/2006, el Arsenal fue el verdugo del Villarreal en las semifinales de la Liga de Campeones; en la misma ronda, en la Liga Europa de la 2010/11, fue el Oporto el que cerró las puertas; y el Liverpool acabó con el cuadro español en el curso 2015/16.Los hombres de Unai Emery aguantaron noventa minutos en los que el Arsenal tuvo sus opciones con dos disparos al palo de Pierre-Emerick Aubameyang y con una ocasión clara de Emile Rowe. Al final, aguantaron el marcador y pelearán por el título con el Manchester United.