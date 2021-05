Emery se mira en el "espejo del Sevilla", que le podría quitar su récord

Unai Emery ve a su equipo capaz de imponer su juego durante más tiempo ante el Sevilla en el duelo de este domingo en La Cerámica, donde reconoció que les cuesta más ganar partidos que cuando actúan como visitantes.

"Antes empatábamos mucho, ahora no lo hacemos. Ahora ganamos, pero nos penalizan las derrotas en casa. Debemos encontrar esa regularidad para sostener al Sevilla, debemos ser capaces de imponer nuestro juego más tiempo. Tenemos el debe en casa, por que fuera de casa ganamos, pero en casa nos está costando más. Debemos estar muy concentrados en el partido y que no nos desvíe nada", comentó el extécnico del club hispalense, al que su rival podría arrebatarle un récord que batió en Nervión y que lleva seis años vigente.

Emery insistió en que tienen que pensar exclusivamente en este partido. Y ya luego verán que pasará porque del partido de la última jornada ante el Real Madrid justo antes de la final de la Europa League, de ahí que pida que se adelante al sábado, ocurra lo que ocurra este fin de semana y lo que haya en juego.

Del Sevilla apuntó que lleva un "crecimiento sostenido" que ha pasado de jugar en Europa League a hacerlo en Champions. "Ha dado ese paso para poder competir, y eso te lo da jugar Champions seguido, y el Sevilla está dando ese paso. Dan sensación de equipo fiable como club y en el terreno de juego. Tienen un gran técnico y una muy buena plantilla. Lo vimos en Madrid controlando el partido y mereciendo más. Es un equipo que me gusta mucho", dijo.

"Los objetivos ya se comprimen. Es un partido atractivo ante un rival solvente, de jugadores ya muy hechos; y una entidad con un crecimiento sostenido y ya a un nivel de Champions. Son duelos atractivos, bonitos, ante un equipo que es un espejo en el que mirarse", añadió.

Asimismo, calificó de "ilusionante" el regreso del público, de los aficionados, al considerarlo el "primer paso para ese deseado regreso a la normalidad".

Emery también informó de que el francés Francis Coquelin entrenó con "buenas sensaciones" el viernes, pero que deben esperar a ver cómo está hasta el final y si pueden arriesgar o no. "Si no juega, hay alternativas. Tenemos a Trigueros, que puede jugar ahí, tiene ese hábito. Tenemos a Costa, que siempre ha ayudado y está preparado. Está Funes Mori, que ha jugado ahí. No son específicos de esa posición, pero son las alternativas", concluía.