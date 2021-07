Mandi: "Cuando el Villarreal te llama, no hay que pensar mucho".

El central argelino Aissa Mandi aseguró este lunes en su presentación como jugador del Villarreal que espera dar su mejor versión en su nuevo club para poder estar "muchos años" en el equipo castellonense. "Cuando el Villarreal te llama, no hay que pensar mucho. Sé qué club es, lo que representa y la regularidad deportiva que siempre ha tenido", apostilló Mandi, quien este verano abandonó el Betis tras no llegar a un acuerdo de renovación con los verdiblancos tras varios meses negociando.

"Después de una semana estoy muy contento y espero dar mi mejor nivel para estar muchos años en el club", manifestó el argelino, que también agradeció la acogida que ha tenido por parte del vestuario.

El nuevo fichaje del 'Submarino amarillo' confesó que no dudó ni un instante en fichar por el conjunto 'groguet': "cuando te llama el Villarreal no hay que pensar mucho y cuando me lo dijo mi representante, no me lo pensé y se hizo todo muy rápidamente".

Mandi apuntó que sus objetivos individuales en el Villarreal pasan por "jugar el máximo de partidos al mejor nivel posible", a pesar de que es consciente de la gran competencia interna que tendrá.

"Pau Torres, Albiol, Funes Mori y Foyth lo hicieron muy bien el año pasado. Cuando vienes a un gran club hay que pelear por un puesto y el Villarreal lo es. Ya sabía que iba a tener que luchar por jugar antes de venir", agregó al respecto.

El defensa argelino señaló a la Supercopa de Europa como primer objetivo y destacó que tienen siete partidos amistosos para prepararlo.

"Es un título importante y vamos a prepararnos para ganar. Hay muchos partidos en pretemporada y eso es bueno. Voy a aprender a jugar con mis compañeros antes de este partido tan especial", indicó.

Aissa Mandi espera que su nueva afición apoye "muchísimo al equipo cuando los necesitemos" y se mostró "contento" por el hecho de que los aficionados vuelvan a ser "parte del fútbol. Vamos a disfrutar mucho".

En el acto, el vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, dijo que esperan que tenga "cuatro años con prórroga y penaltis con nosotros, porque que estés muchos años más aquí será una buena noticia para ambas partes".

"Sabemos que tienes entrega y profesionalidad y queremos que nos ayudes a seguir por este camino", dijo Llaneza sobre el nuevo fichaje del Villarreal.

Además, sobre los objetivos globales del equipo el vicepresidente del club de La Cerámica dijo que "las expectativas son las de siempre: conseguir los 42 puntos cuanto antes, que ojalá sea en diciembre o enero, para posteriormente aumentar esas expectativas".