La brutal entrada de Fer Niño que dejó destrozado el tobillo de Fofana.

El Villarreal encajó este miércoles un merecida y extraña derrota ante el Leicester por 3-2 en el King Power Stadium, en un partido que acabó marcado por la grave lesión del jugador local Fofana y en el que el conjunto español no pudo sumar su primer triunfo tras cinco amistosos de pretemporada.



Los castellonenses jugaron una buen primera media hora, en la que no se notaron las ausencias en el once, pero en el último tramo fue el equipo inglés el que desarboló a los amarillos marcando tres goles, aprovechando los errores defensivos y los desajustes del equipo castellonense. El partido cambió con la grave lesión de Fofana, que dejó muy tocado al equipo local, lo que aprovecharon los jugadores de Unai Emery para maquillar el resultado.





Ohhhhhhhh le terrible tacle, et la grosse blessure pour le défenseur français Wesley Fofana ???? #LEIVIL pic.twitter.com/Qkx37L7MZH — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) August 4, 2021

La peor de las noticias y mucho más en un amistoso.

La lesión de Fofana puede ser muy grave. Rezamos por él ??#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gOXXSo8yya — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 4, 2021

El Villarreal, último ganador de la Liga Europa, tuvo que alinear otra vez un once de circunstancias por las bajas, ya que el equipo sigue contando con ocho ausencias, algunas de mucho peso. La gran novedad para el equipo fue el regreso de Gerard Moreno, que ya pudo disputar sus primeros minutos. El técnico volvió a alinear un once muy parecido al que ya jugó en Marsella, por lo que parece que esta sea la base con miras a la final de la Supercopa de Europa, que le enfrentará en Belfast al Chelsea londinense.Un once que salió muy serio al campo del Leicester, controlando el juego y a su rival, que no era capaz de generar y llegar al área de Sergio Asenjo. Los castellonenses salían con peligro buscando las bandas, con un muy activo Yeremi Pino y la calidad de Moreno.El control de juego ejercido por el conjunto español desapareció en los últimos diez minutos, en los que el Leicester generó peligro y marcó dos goles seguidos. Una buena falta de Madison que remató Söyüncü y una contra que sentenció Barnes pusieron un extraño y exagerado dos a cero en el marcador.Pero si el Villarreal ya había evidenciado que en esos diez últimos había perdido el control, el inicio de la segunda parte certificó que así era. Y es que el Leicester salió con la fuerza con la que no salió su rival, marcando el tercer gol a los cinco minutos.A los de Emery les costaba salir del área, sufriendo en cada pérdida balón las acometidas de su rival. Un acoso que vio truncado por la desgraciada lesión de Fofana, que salió del campo en camilla tras ser asistido de una grave lesión. Una situación que cambió el partido, ya que lo que hizo Brendan Rogers es cambiar a casi todo su equipo ante el susto por la lesión de su jugador.Ambos equipos bajaron el ritmo y la intensidad, pasando a ser un partido de pretemporada en el que se notaba lo sucedido con Fofana. En una de esas llegadas marcaba Fer Niño, el otro protagonista en la lesión de Fofana, con un gol que delantero no quiso ni celebrarlo. Y en otra de esas pocas llegadas, era Millán el que marcaba el segundo gol que maquillaba el resultado, ante un rival que estaba más fuera que dentro del partido.- Ficha técnica:3; Leicester City F.C: Schmeichel, Ricardo, Fofana, Söyüncü, Bertrand; Tielemans, Ndidi, Ayoze Pérez,Barnes; Maddison, Vardy. También jugaron: Ward, Patson Daka, Boubakary Soumaré, Dewsbury Hall, Nelson, Albrigthon, Iheanacho, Nelson, Benkovic, Amartey, Thomas, Praet2; Villarreal CF: Asenjo, Mario, Albiol, Mandi, Alberto Moreno; Foyth, Morlanes, Trigueros, Pino; Gerard y Fer Niño. También jugaron: Pedraza, Peña, Iosifov, Raba, MIllán y BaenaGoles: 1-0, min.39: Söyüncü; 2-0, min.42: Barnes; 3-0, min.51: Ayoze Pérez; 3-1, min.75: Fer Niño; 3-2, min.82 Millán;Árbitro: Matt Donohue (Ing)Incidencias: Cuarto partido amistoso del Villarreal de pretemporada disputado en el King Power Stadium del Leicester, con presencia de seguidores en las gradas.