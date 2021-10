Emery: ?Este es el camino?

Madrid, 25 sep (EFE).- Unai Emery, entrenador del Villarreal, aseguró tras el empate sin goles en la visita al Real Madrid que, a pesar de que les faltó ?acierto en ocasiones claras?, ?este es el camino? para construir un equipo ganador y que están desarrollando ?una idea? para sentirse ?cómodos?.



?Si digo que no valen queda muy vacío. Los empates te quitan dos puntos. Tenemos que encontrar una regularidad en cuanto a una idea de juego y a partir de ahí trabajar los detalles para ganar; lo hicimos en casa contra el Elche y hoy desactivamos al Real Madrid y desarrollamos una idea para sentirnos cómodos. Nos ha faltado acierto en ocasiones claras. Creo que vamos a ganar si jugamos bien, hoy lo hemos hecho y este es el camino?, comentó en rueda de prensa.



Un Emery que analizó extensamente el partido de su equipo contra el Real Madrid.



?En el guión que habíamos previsto antes del partido es más fácil, pero tratamos de visualizar que en el campo ocurrieran cosas parecidas para desactivarles a ellos y quitarles el balón; que no estuvieran cerca de nuestra portería y para ello había que quitarles el balón. En la primera parte ellos no han ajustado la presión y nosotros nos hemos sentido bien?, explicó.



?Además hemos encontrado situaciones de llegadas con dos o tres claras para hacer gol. En el segundo tiempo han ajustado, metiendo un jugador más por dentro como Camavinga y nos costaba más tener buena salida de balón. Teníamos superioridad con Gero (Rulli) y él ha tenido la paciencia para aguantar el balón si no iban a él?, añadió.



?Las ocasiones más claras del segundo tiempo también han sido nuestras. El Madrid nos ha encerrado un poco en los últimos minutos, pero aún así estuvimos bien y no renunciamos a ganar que, visto el resto del partido, podría haber sido lo justo?, concluyó.



Un Villarreal que suma cinco empates en seis partidos esta temporada, pero Emery ve bien a los suyos: ?Los empates suman poco. La idea es la de aspirar a estar en puestos europeos y buscar regularidad en el juego, encontrar el estilo y el camino. Hoy hemos hecho por ganar la confianza en cuanto a la idea, en fortalecer cómo somos capaces de competir contra rivales, en teoría, más fuertes que nosotros?, dijo.



Por último, aseguró que no vio penalti en la acción entre los españoles Nacho Fernández y Raúl Albiol en el minuto 35 de partido, en la que el Real Madrid pidió penalti sobre el campo, y más tarde Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del conjunto blanco, aseguró que, para ellos, ?era penalti?.



?La he visto en directo y no me ha parecido penalti. El árbitro ha hecho un gran arbitraje?, comentó.