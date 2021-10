Emery: "Nos ha faltado agresividad"

Vila-real (Castellón), 17 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, indicó, tras la derrota sufrida en casa ante Osasuna (1-2), que a su equipo le faltó agresividad en defensa al conceder dos goles en sendos fallos que deben corregir al haberse repetido en otros partidos.



"Todas las derrotas son duras. En la primera parte no hemos sabido buscar espacios y no hemos trabajado bien en defensa, sobre todo en segundas jugadas. Han marcado y han sido mejores. En la segunda parte hemos estado mejor y más intensos, hemos logrado empatar y hemos tenido opciones para ganar. Y un error nos deja sin premio", dijo ante los medios Emery.



De lo errores que costaron los goles dijo que siempre se los plantea como propios. "Es un error de todos. Es vedad que esos errores en los últimos minutos nos están costando puntos y debemos valorar esos errores?, insistió.



?No creo que haya sido el planteamiento, creo que ha sido más el no ser agresivos. En la segunda parte si lo hemos sido y ha ido mejor. Ellos tienen ese juego y lo hacen bien, la liga está igualada, y creo que los elogios nos pueden confundir. Yo me alejo de ellos, hoy todo ha sido más blando y eso nos ha castigado. La frase es que el fútbol es muy difícil y si no te planteas eso y eres más intenso te pueden ganar?, dijo al analizar el partido.



Para Emery la derrota no llegó por falta de actitud. "Los jugadores quieren, pero a veces se acomodan. La idea era parecida a la del Betis, pero ha salido diferente. Ese día el equipo se aplicó al máximo y hoy nos ha costado más. A pesar de la mejoría en la segunda parte, al final nos ha castigado un error?, concluyó.