Emery: "Alguien debe explicarme lo del penalti de Piqué"

Vila-real (Castellón), 27 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó tras la derrota en casa ante el Barcelona por 1-3 que alguien debe explicarle "lo del penalti de Piqué" en una acción al comienzo del partido en el que el técnico vasco considera que el jugador del Barcelona defendió el balón con la mano dentro del área y agregó que ni al Barcelona le debe gusta que no se pite eso.



"El de Albiol es penalti, pero la mano también es muy clara. Tengo la sensación que no se nos respeta, ya van varias jugadas parecidas. No entiendo que el VAR no analice esas dos jugadas", dijo Emery, quien también indicó que estaba contento con el trabajo y el despliegue del equipo.



También dijo que el VAR lo llevan personas y fallan. "Habrá que pedir responsabilidades por este error. Alguien tendrá que explicar qué ha pasado, es una jugada que hemos visto todos. Es muy claro, muy claro. Luego en el fuera de juego del 0-1, si ha entrado, mala suerte", señaló.



A su vez, indicó que no sabe si "le echan una mano a los grandes", pero puntualizó que el que le señalaron al Barcelona ante el Espanyol la semana pasada no le pareció penalti, pero que lo de hoy todavía le parece peor. "Normal no es que el VAR no entre. Igual se han quedado dormidos", opinó.



"Hemos sido exigentes en la presión para robar alto, nos ha exigido atrás, pero lo hemos equilibrado. Ellos han sido capaces de empezar mejor, pero nos hemos recuperado y le hemos dado la vuelta al partido. En el segundo tiempo ha llegado el gol, nos hemos rehecho y hemos empatado. Es más, teníamos el partido cerca y un error lo ha sentenciado, por lo que lo peor es el resultado", agregó.



A pesar de haber tenido un error, considera que su equipo hizo un gran partido. "No es un error grave, pero nos ha penalizado. Debemos seguir trabando en mejorar. No me quedo con el resultado, me quedo con el partido, como el día de United", concluyó Emery.