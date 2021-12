Alguacil dice que el Villarreal es "un rival directo"

San Sebastián, 17 dic. (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, dijo este viernes que el Villarreal, que visita este sábado el Reale Arena, es un "rival directo" de su equipo y que no duda de que estará "arriba" al final de la temporada.

El técnico guipuzcoano no concedió excesiva importancia a recuperar para el encuentro ante el Villarreal a David Silva y Mikel Merino, y recordó que cuando no estaban de baja "también se perdieron partidos".

"Sin el resto del equipo son menos Merino y Silva. Aquí ganamos y perdemos todos e igual que no me he quejado cuando han sido baja tampoco saco pecho ahora que están con nosotros", señaló Alguacil, que admitió que ambos "son importantes" y les "ayudan a ser mejores".

El entrenador realista, en un encuentro con la prensa en Zubieta, se felicitó por recuperar a casi toda su plantilla -solo Carlos Fernández y Nacho Monreal siguen lesionados- y recordó que en los peores momentos por las bajas ya anunció que tendría a sus jugadores en condiciones y que "les tocaría pasar esto a otros y ese momento ha llegado".

Destacó al entrenador del Villarreal, Unai Emery, a quien considera "uno de los mejores de España", advirtió de que "mañana no hay amigos" y mostró su deseo de "acabar 2021 de la mejor manera posible", ante un rival que no está en el nivel que se esperaba a principios de temporada.

"Tienen una plantilla y un entrenador increíble, han pasado la fase de 'Champions'... pero llevan 18 goles a favor con esa plantilla porque es algo que puede suceder, como también nos ocurre a nosotros", continuó Alguacil al hablar del conjunto castellonense.

No tiene dudas de que el Villarreal será "un rival directo a falta de tres o cuatro jornadas y que estará arriba al final de temporada", y valoró más un triunfo por el que pugnará en el último partido ante la afición txuri urdin "después de tres jornadas con derrota".

De momento, la Real no ha detectado ningún positivo por COVID-19 en su plantilla, lo que Alguacil achaca a lo estricto que él mismo es con ese asunto y las "broncas" que echa a sus jugadores para que no bajen la guardia en la prevención del contagio.

Imanol tuvo que recordar su visita al vestuario del Zamora en Copa, unas imágenes que han tenido gran repercusión, y afirmó que es la primera vez que entra en el vestuario rival.

Explicó que pidió permiso al entrenador del Zamora, Yago Iglesias, para acudir al vestuario para animar a Dieguito, lesionado en el partido, pero el jugador ya había sido trasladado a un hospital. Pese a ello, solicitó entrar para reconocer el trabajo de su rival y lo hizo de manera espontánea, "sin saber qué les iba a decir".

Alguacil añadió que nunca prepara sus alocuciones, ni las ruedas de prensa, a pesar de que al principio los responsables de comunicación de la Real le pasaban las posibles preguntas, hasta que se dieron cuenta de que él "no las leía".