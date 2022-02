Casemiro: "No hemos sido eficaces"

Casemiro: "No hemos sido eficaces"

Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, lamentó la falta de acierto rematador de su equipo en la Cerámica, que provocó el empate sin goles ante el Villarreal, en un partido en el que huyó de la polémica respetando la labor del colegiado pero afirmando que "el VAR no quiso entrar" en una acción sobre Vinícius en la que pidió penalti por un golpe en la cara de Raúl Albiol.

"Por la segunda parte podría ser un resultado diferente, hemos tenido unas cuantas ocasiones pero el fútbol es para el que marca goles, no hemos sido eficaces y nos llevamos un punto a casa", analizó en Movistar Casemiro tras el partido.

"Se vio la mano del entrenador, desde fuera está viendo otro partido y nos alertó en el descanso, habló con nosotros y nos quedamos con la segunda parte porque viene lo más difícil y tenemos que jugar así", añadió.

Casemiro no entró a valorar las jugadas polémicas del partido, con las posibles expulsiones de Raúl Albiol y Marco Asensio en dos acciones, y dejó buenas palabras hacia el colegiado José María Sánchez Martínez.

"No la he visto", dijo tras ser preguntado por la acción de Vinícius. "Tengo mucho respeto por José María que es un gran árbitro y lo intenta hacer lo mejor. El VAR está para ayudar al fútbol y si no lo quiso ver hay que respetarlo, el árbitro nunca puede ser excusa para nosotros, intenta hacer lo mejor y hay que respetarlo", valoró.

"Vini sigue trabajando, tiene ese juego alegre, ya viene demostrando que es un jugador importante para nosotros y ha seguido en esa línea", añadió elogiando el partido realizado por su compatriota.

Por último, enfocó al gran duelo europeo ante el PSG. "Ahora llega lo más bonito del fútbol, estamos trabajando bien descansando bien, tenemos un staff que trabaja bien y siempre nos pregunta. Queremos ganar todo lo que podamos".