El Granada busca reaccionar y el Villarreal alargar su buena racha

Granada/Villarreal (Castellón), 18 feb (EFE).- El Granada y el Villarreal se enfrentan este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un choque en el que los andaluces buscarán romper su mala racha de resultados y los amarillos alargar su buen momento.

El equipo dirigido por Robert Moreno llega al choque en su peor momento de la temporada al acumular seis partidos sin ganar, cuatro derrotas consecutivas y tres encuentros seguidos sin marcar.

Esto ha provocado que la renta sobre la zona de descenso sea de sólo cuatro puntos, distancia que podría menguar caso de no alcanzar la victoria ante el Villarreal.

Los granadinos pretenden que los dos partidos seguidos que tienen ahora en casa ante Villarreal y Cádiz les sirvan para regresar a la senda de los buenos marcadores y de las buenas sensaciones, ya que en sus últimos choques no ha tenido ni una cosa ni otra.

La única baja segura por lesión es la del lateral colombiano Santiago Arias, con problemas musculares, mientras que es duda el también lateral Sergio Escudero tras tener que retirarse del entrenamiento del jueves.

Moreno confirmó que sí está disponible ya Carlos Neva, que fue baja ante la Real Sociedad por problemas físicos, por lo que será titular para completar una zaga en la que Germán Sánchez, Raúl Torrente y el portugués Domingos Duarte se juegan los dos puestos de central.

Además de a Germán, Moreno recupera respecto al pasado choque al medio Isma Ruiz, tras superar el coronavirus, y al atacante Dani Raba después de unos problemas musculares, aunque ninguno será titular.

El extremo venezolano Darwin Machís ya se ha reintegrado esta semana al grupo tras no concretarse su marcha del equipo al Charlotte FC de la MSL, aunque el preparador lo descartó para este partido.

En el once titular podrían aparecer algunos jugadores veteranos que llevan tiempo sin formar parte del mismo, caso de Rubén Rochina o de Jorge Molina.

El Villarreal afronta el partido con la necesidad de sumar una victoria que le permita seguir metido en la pelea por las plazas europeas, ya sea Liga de Campeones o Liga Europa, ya que los castellonenses siguen cerca de esas plazas, pero no pueden bajar el ritmo de persecución.

El empate con el Real Madrid en La Cerámica no fue un mal resultado, pero les alejó un poco de esa pelea, por lo que los tres puntos en Granada serían un buen impulso. Tras ganar al Betis en su campo en la última salida, los de Unai Emery esperan poder seguir con los buenos resultados fuera de casa.

En su visita a Granada, el equipo sigue con las bajas de los lesionados Francis Coquelin y Rubén Peña, a los que esta semana se suma la ausencia por sanción del defensa Raúl Albiol y, probablemente, el centrocampista Étienne Capoue, que es duda hasta el último momento por sus problemas musculares.

Respecto al posible once, parece que el técnico, Unai Emery, puede apostar por realizar algunos cambios respecto al once del último partido, aunque no se esperarían muchas rotaciones.

Con ello, el posible once del equipo amarillo, sería el formado por Gero Rulli como portero, con una línea defensiva que formarían Serge Aurier, Aïssa Mandi, Pau Torres y Pervis Estupiñán, un centro del campo con Vicente Iborra y Dani Parejo en el doble pivote y Gio Lo Celso y Manu Trigueros por bandas, mientras que en ataque estarían Danjuma y Chukwueze, con la opción de la entrada en el once de Boulayé Dia.

Alineaciones probables:

Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Torrente, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Rochina, Uzuni; Luis Suárez y Jorge Molina.

Villarreal: Gero Rulli, Aurier, Mandi, Pau Torres, Estupiñán; Iborra, Dani Parejo, Gio Lo Celso, Trigueros; Samu Chukwueze y Arnaut Danjuma.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño)

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Hora: 14.00 horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Granada (17º 24 puntos) y Villarreal (7º 36 puntos)

La clave: La capacidad ofensiva del Villarreal ante un Granada vulnerable atrás en las últimas jornadas.

El dato: El Granada lleva doce partidos seguidos oficiales sin ganarle al Villarreal.

Las frases:

Robert Moreno (entrenador del Granada): ?Hay que hacer muchísimas cosas bien para ganarle al Villarreal?

Unai Emery (entrenador del Villarreal): "Solo pensamos en el partido del Granada, ya llegará la Juve, esa es la dirección".

El entorno: El partido servirá como previa para las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, que se juegan a partir de las seis de la tarde en el Palacio de los Deportes, justo al lado del Nuevo Los Cármenes.