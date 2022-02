Allegri: "Es poco probable que mañana se decida la eliminatoria"

El entrenador del Juventus Turín, Massimiliano Allegri, declaró en rueda de prensa que "no son unos octavos previsibles" y que "es poco probable" que la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Villarreal se decida mañana en el Estadio de la Cerámica.

"No son unos octavos previsibles, el Villarreal tiene un buen entrenador, tiene técnica, físico y además llega en un buen momento. Tendremos que llevar el juego a nuestro lado con orden, técnica y paciencia. Es poco probable que mañana se decida la eliminatoria", dijo en la rueda de prensa previa al choque de Liga de Campeones.

El técnico desveló que en ataque jugarán el español Álvaro Morata y el serbio Dusan Vlahovic, flamante fichaje del club en el mercado invernal, al que defendió de las críticas recibidas tras no marcar ante el Torino.

"Mañana juegan Morata y Vlahovic. Tengo algunas dudas en el centro del campo. No hay que darle una carga de responsabilidad excesiva a Vlahovic, mañana es su debut, no lo olvidemos. Debo protegerlo como lo he hecho con otros, tiene 22 años".

"Jugamos para ganar, tanto la Copa de Italia como la Liga de Campeones. Todavía no sé cómo nos afecta la nueva regla de los goles fuera de casa, pero debemos centrarnos en obtener un buen resultado mañana", expresó el entrenador de la 'Vecchia Signora'.

El Juventus llega al choque en el Estadio de la Cerámica mermado por las bajas del italiano Giorgio Chiellini y del argentino Paulo Dybala, y con la mirada puesta en el italiano Leo Bonucci, que podría viajar a con el equipo a Castellón.

"Bonucci entrenó con el equipo y no sintió dolor, tenerlo disponible es un éxito, seguramente estará listo para el sábado. Vuelve Pellegrini, Rabiot acaba de recibir un golpe, no hay problema", aseguró el técnico.

Los de Allegri empataron ante el Torino (1-1) en el derbi de la ciudad y podrían perder la cuarta plaza con el Atalanta, lo que les dejaría quintos, en puestos de Liga Europa.

"El derbi con Torino fue un partido muy trabajado, hicimos un buen partido, pero siempre necesitas calma y equilibrio en el análisis"

"Al principio del campeonato, hubiéramos perdido contra el Torino. Estoy contento con el planteamiento del equipo, mañana quiero verlos jugar bien con y sin balón. Habrá que jugar bien y tener algo de suerte", sentenció Allegri.