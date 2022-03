La inalterable ambición de Iborra en el Villarreal: pelear contra Real Sociedad, Betis y Atlético

El centrocampista cree que su equipo está preparado para recortar la diferencia contra sus principales rivales por puestos de clasificación para competición europea

Hace ya bastante tiempo que Vicente Iborra salió del Sevilla FC, equipo en el que dejó su huella, siendo bastante importante en el crecimiento del club de Nervión. Tras un breve paso por la Premier League de Inglaterra, que no salió como esperaba, el centrocampista ha vuelto a España y continúa con la misma ambición y ganas de siempre en el Villarreal CF, equipo que lo ha acogido, donde está rindiendo bien y con quien quiere seguir cosechando éxitos, más después de ganar la UEFA Europa League la campaña pasada.

Así se mostró Iborra ante los medios de comunicación cuando fue cuestionado por cómo afronta el Villarreal CF este final de temporada en LaLiga. "Creo que el equipo es capaz de enganchar una buena racha de resultados y debemos valorar lo que significa LaLiga, que es la que te lleva a Europa y permite vivir partidos como los de este año en la Liga de Campeones. Asentar al equipo en Europa es la clave para que el club siga creciendo" aseguró el centrocampista, el cual espera que su equipo recupere los tres puntos que le saca la Real Sociedad, sexto, los cinco en los que le aventaja el Real Betis, quinto, o los nueve que le lleva el Atlético de Madrid, cuarto.

Iborra no se mordió la lengua y admitió la crisis que tiene el Villarreal CF en la competición doméstica aunque no quiso perder el optimismo. "Obviamente este no es nuestro mejor momento y estoy tocado, por lo que tengo ganas de volver a jugar para poder mejorar. Aunque estamos perdiendo opciones de engancharnos arriba, quiero ser optimista ya que tenemos puntos y partidos por delante para conseguirlo. Ya hemos tenido una muy buena racha de resultados y podemos repetirla.

Vicente Iborra intenta volver a su mejor nivel en el Villarreal CF

Lastrado por una complicada lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante buena parte de 2021 cuando estaba atravesando uno de sus mejores momentos de juego y era indiscutible para Unai Emery, a sus 34 años Iborra lucha por volver a ser importante en el cuadro castellonense, si bien es cierto que la llegada y posterior eclosión de Étienne Capoue le han relegado a un rol más secundario dentro de la escuadra.

Con contrato hasta 2024 con el Villarreal CF, Iborra no tiene en su mente abandonar el cuadro amarillo hasta el fin del mismo.