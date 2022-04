Soler: Podíamos haber sacado algo pero hay que borrarlo y pensar en la final

Vila-real (Castellón), 19 abr (EFE).- El centrocampista del Valencia Carlos Soler lamentó que el Valencia no hubiera sacado al menos un punto de su visita al Villarreal, asumió que la derrota supone haber perdido las opciones reales de clasificarse para competiciones europeas desde LaLiga.

?Podíamos haber sacado algo positivo de aquí pero hay que borrar estas dos derrotas y pensar en la final del sábado?, señaló en declaraciones Movistar LaLiga. ?Matemáticamente no (nos quedamos sin opciones) pero hay que ser realista y saber que es muy difícil (clasificarse para Europa)?, añadió.

El valenciano dijo que se jugarán por tanto todo el año en la final y dijo que pondrán ?todo? para ganarla. ?Estamos a un paso y lo vamos a intentar?, afirmó.

Respecto al partido dijo que en la primera parte les hicieron mucho daño ?los balones a la espalda? y reconoció que el Villarreal pudo marcar algún gol más.

?No hemos estado mal con el balón pero sin no hemos sido todo lo agresivos que debíamos, en la segunda hemos buscado un gol rápido pero no ha sido posible?, dijo Soler, que no quiso polemizar con un posible penalti y un gol anulado asumiendo la decisión del VAR.