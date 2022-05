Alcácer: "No ha sido un buen año para mi pero estoy contento de ayudar"

Madrid, 12 may (EFE).- Paco Alcácer, delantero del Villarreal y autor de uno de los cinco goles en la victoria sobre el Rayo (1-5), aseguró que esta temporada no ha sido buena para él, reconoció que durante gran parte del curso no ha estado acertado, pero se mostró "contento" de poder ayudar en partidos como este siendo protagonista.

El Villarreal se llevó un triunfo abultado de Vallecas que les permite seguir en la pelea por la sexta plaza a falta de dos jornadas para acabar la Liga.

"Estoy muy contento por la victoria, ya que el fútbol es un deporte colectivo, pero reconozco que este año de cara a gol no he estado acertado, es la realidad. No ha sido un buen año pero en cuanto al conjunto estoy contento de poder ayudar en partidos como el de hoy", dijo Alcácer, en declaraciones a Movistar Plus.

"Estoy orgulloso del grupo, de los compañeros y esperemos seguir ganando. Ahora el momento puede ser mío o de cualquiera porque hay once jugadores más cinco cambios. El entrenador decide y hay que aportar el granito de arena que se pueda", confesó.

El próximo partido de Liga, el penúltimo del campeonato, es vital para el Villarreal, séptimo con 56 puntos, que se enfrenta a la Real Sociedad, sexta con 59.

"Ganando tendríamos mucho ganado de cara al objetivo, pero ahora vamos a disfrutar de la victoria y mañana pensaremos en el domingo", concluyó.