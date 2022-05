Despedida en el Camp Nou con pocos alicientes, salvo para el Villarreal

Barcelona/Vila-real (Castellón), 21 may (EFE).- Con los deberes hechos tras asegurarse la segunda plaza ante el Getafe, el Barcelona cierra este domingo en el Camp Nou una temporada en blanco recibiendo la visita del Villarreal, que necesita ganar para no depender del resultado del Athletic Club si quiere sellar la clasificación para la Conference League.

Será un partido intrascendente para los locales. Ni el horario ni las últimas actuaciones de la escuadra acompañan para que el estadio azulgrana presente una buena entrada en una noche que puede significar el último partido oficial con la zamarra azulgrana de varios jugadores del primer equipo.

Es el caso de los cedidos Luuk de Jong y Adama Traoré que, salvo sorpresa, no continuarán en el Barça la próxima temporada. No serán las únicas salidas. Xavi ya ha comunicado a Samuel Umtit, Riqui Puig, Martin Braithwaite y Óscar Mingueza que no cuenta con ellos para el futuro.

También puede vivir sus últimos minutos en el Camp Nou Ousmane Dembélé, cuyo futuro sigue siendo una incógnita. El francés acaba contrató el próximo 30 de junio y todavía no ha confirmado si acepta la oferta que tiene encima de la mesa de la entidad catalana.

Lo cierto es que en las últimas semanas, con la clasificación de la Liga de Campeones en el bolsillo y sin ningún título en juego, en el entorno del club catalán se ha hablado más de economía y fichajes que de fútbol.

No obstante, el técnico Xavi Hernández ha intentado, sin éxito, que el nivel de juego del equipo mejore en este último tramo de temporada. En Getafe, su equipo jugó un partido plano, sin tensión, consciente de que tenía suficiente con un punto para asegurarse el subcampeonato. El duelo acabó sin goles y el Barça consiguió su objetivo, pero las prestaciones mostradas por los jugadores fueron más que discretas.

Este domingo los pupilos de Xavi tienen en el Camp Nou la última oportunidad para reivindicarse ante una afición que esta temporada ha demostrado tener mucha paciencia con un equipo que, en algunos tramos de la temporada, coqueteó con la posibilidad de no clasificarse para la 'Champions'.

Para este partido, el Barça tiene las bajas por lesión de Pedro González 'Pedri' y Nico González, Gerard Piqué, Eric García, Sergi Roberto y Sergiño Dest, pero recupera a Jordi Alba y Frenkie de Jong, ausentes en Getafe por sanción, y al uruguayo Ronald Araujo, que se perdió el último encuentro por precaución debido a la conmoción cerebral que sufrió contra el Celta.

El Villarreal viaja a Barcelona con la intención de sumar tres punto que le aseguren poder jugar la próxima temporada en la Liga Conferencia, ya que la mejor opción es no depender de lo que pueda hacer el Athletic Club, rival directo de los castellonenses en esta pelea.

Y es que de no ganar, el equipo de Unai Emery necesita que el Athletic no mejore su resultado, ya que de lo contrario el equipo vasco les dejaría fuera de esa séptima plaza.

Los castellonenses cierran la temporada con las ilusiones de poder seguir en competición europea la próxima temporada, tras dos campañas excelentes en Europa, en las que conquistó el título de la Liga Europa y fue semifinalista de la Liga de Campeones.

El Villarreal llega con las bajas de los lesionados, Alberto Moreno, Yeremy Pino y Arnaut Danjuma; a los que se suma esta semana la baja del sancionado, Juan Foyth. Respecto al posible once, parece que tras una semana limpia y con descanso, la idea del técnico es la de apostar por su once más reconocible.

La gran duda radica en saber si el técnico puede contar con Gerard Moreno de inicio o si puede jugar a lo largo del partido, ya que tras unas semanas de baja, puede regresar a una convocatoria.

-- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Adama, Aubameyang, Ferran Torres

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau, Pedraza; Parejo, Capoue, Chukwueze, Coquelin; Lo Celso, Dia.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 22:00 CET (20:00 GMT).