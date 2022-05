Iborra: Estoy ilusionado con la próxima campaña y en tener más protagonismo

Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra señaló, en declaraciones a los medios, que está ilusionado ante la próxima temporada, aunque admitió que espera poder tener un mayor protagonismo que el que ha tenido en esta campaña.

?Estoy ilusionado de cara a la próxima temporada, con una buena pretemporada en la que pueda jugar partidos y ser uno más, las cosas serán diferentes y con ello mi aportación puede ser mayor?, señaló.

?Uno siempre quiere participar más, ayudar más y ser más importante. Es verdad que las circunstancias no eran las mejores, ya que venía de recuperarme de la rodilla y cuando estaba mejor cogí el covid, lo que me impidió hacer la pretemporada. Eso fue un lastre de inicio, lo que me quitó la opción de tener más minutos. He ido de menos a más, he trabajado y he intentado crecer y ayudar al equipo?, prosiguió.

El veterano jugador valenciano apuntó que siente la confianza del club tras haber renovado hace poco. "No tengo miedo a la competencia ni a nada, tengo ilusión de trabajar en la pretemporada como uno más y, con ello, poder ganarme más minutos. Es verdad que el entrenador puede tener sus gustos y sus preferencias, pero tengo ganas de luchar y generar competencia, ya que es lo mejor para mí y para el equipo", afirmó.

Sobre la temporada que acaba de concluir, el futbolista reconoció que se les ha quedado un sabor agridulce. "Es verdad que en 'Champions' hemos pasado grandes momentos, en Copa fue una desilusión ya que pensábamos que podíamos llegar más lejos, mientras que en Liga teníamos equipo y plantilla para estar más arriba", analizó.

"Creo que el desgaste de 'Champions' no es fácil de asimilar y nos ha pasado factura. Es bueno seguir en Europa, aunque es una competición nueva y desconocida, hay rivales de mucha entidad y que nos debe ilusionar. Debemos estar contentos por poder jugar y pasear el nombre de Villarreal por Europa?, agregó.

Sobre la Liga Conferencia, en la que el Villarreal será el primer club español que participe en la misma, tras haberse disputado esta temporada su primera edición, Iborra indicó que "jugar una competición europea le da valor al club y a la plantilla, ya que siempre es un buen escaparate. Es una competición nueva, pero todos tenemos la ilusión de poder hacerlo bien y llegar lo más lejos".

Ante las posibles ventas de jugadores y nuevos fichajes señaló: "No sé si habrá cambios. Este club y este equipo es muy ambicioso, como lo son los seguidores".

"Todos pensábamos que podíamos estar más arriba, pero ahora ya nos queda trabajar de cara a al próxima temporada con la idea bien clara de lo que supone la Liga. Este año nos ha tocado remar por el déficit que llevamos acumulado de inicio, por lo que nos costó. Ahora debemos aprender de eso y ser mejores", concluyó.