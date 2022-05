Una videollamada puede desbloquear el futuro de Marc Roca

El centrocampista catalán es objeto de deseo de muchos equipos, siendo el Villarreal y el Eintracht los últimos en sumarse a la carrera por su fichaje

El futuro deportivo de Marc Roca es uno de los que más atención está acaparando en las últimas semanas. El centrocampista no ha tenido apenas oportunidades para jugar, ni continuidad, desde que llegara al Bayern Munich procedente del RCD Espanyol en 2020, a cambio de nueve millones de euros. Por ello, el catalán y la dirección deportiva del conjunto bávaro han llegado a un acuerdo por el cual se aceptará un traspaso que fluctúe entre los cinco y los siete millones de euros para permitir su salida, dándole prioridad a este tipo de operación y aparcando una posible cesión, que sería una solución enfocada al final del mercado, puesto que es el deseo del propio futbolista, quien quiere que su nuevo club apueste, de forma definitiva, por él.



Con este contexto son muchos los equipos que han estado pendientes o han preguntado por el futbolista catalán en los últimos meses a sabiendas que es un jugador de calidad contrastada que puede dar un salto de nivel. Algunas de las escuadras que monitorean intensamente la situación de Marc Roca son el Real Betis Balompié, el Sevilla FC, la AS Roma o el Eintracht de Frankfurt, pero no son las únicas, ya que ahora ha emergido el sondeo del Villarreal CF.



El Villarreal CF ha llamado a la puerta de Marc Roca según avanza SKY Alemania. Aun así, el equipo de Castellón no tiene la ventaja pues es el Eintracht quien continúa muy interesado y tendrá una videollamada próximamete con el futbolista a través de Markus Krösche, su director deportivo, para conocerse y analizar así si es la mejor opción para todos. El ejecutivo germano ya quiso a Marc Roca cuando trabajaba en la dirección deportiva de RB Leipzig. Además, esta misma fuente asegura que el Eintracht tiene la capacidad para pagarle el sueldo que gana actualmente el centrocampista, que asciende a los 2,5 millones de euros brutos por temporada, y que el FC Barcelona no ha hecho ningún movimiento para su contratación a pesar de los rumores que se deslizaron hace unas semanas.





Update #Roca: Krösche (Eintracht) is still interested. He wanted him in Leipzig years ago. A video call is planned to get to know him. SGE is able to pay him. Now he earns around €2.5m/year gross. He can move. Villarreal is another option. Barcelona not hot. @SkySportDE ????