Ciencias C. 55-14 U.R Almería Sin sobresaltos en La Cartuja

El Ciencias Cajasol consiguió un nuevo triunfo con bonus ante los cruzados almerienses. Los líderes encauzaron pronto el encuentro con varios ensayos consecutivos y el bonus en el bolsillo en apenas 25' tras las marcas de San Martín, David Serano, Kuku Martínez y Manu Moreno.

Un ensayo de castigo para los visitantes frenó la racha arrolladora de los blanquiazules, que después sumarían otras dos marcas y un golpe para llegar al descanso con 41-14 en el electrónico cartujano. Tras el paréntesis los almerienses buscaron con ansia y buen juego un par de ensayos que les otorgara un bonus que merecieron, pero que los científicos no les concedieron con una férrea defensa.



Brillo andaluz

Las selecciones andaluzas sub 18 y sub 16 ganaron en Baleares en una jornada del Campeonato de España de Selecciones Territoriales. La sub 18 que dirigen 'Goofy' Cerván y 'Suso' Romero venció 19-26, mientras que el combinado sub 16 de Israel Martín Pareja y 'Pitu' Doctor ganó por un contundente 0-84. El próximo compromiso será en tierras andaluzas.