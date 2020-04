Patricia García sugiere descubrir el "legado" de los "All Blacks"

Madrid, 17 abr (EFE).- "Legacy", el libro que ayuda a entender todo lo que rodea a los "All Blacks", la selección neozelandesa, es una de las propuestas para el confinamiento de la internacional Patricia García, diploma olímpico en Río 2016 y embajadora del rugby español, que también sugiere descubrir la música, en español, francés o inglés, que forma parte de su "playlist".



Libro: 'Legacy', de James Kerr. "Versa sobre los principios y hábitos que tienen los 'All Blacks', la selección de rugby de Nueva Zelanda. A nivel histórico es el mejor equipo del mundo no solo del rugby sino, por ratio de victorias, de cualquier otro deporte colectivo".



Película: 'La mala educación', de Pedro Almodóvar. "Es mi director favorito o uno de ellos. Me gusta mucho el trato crítico que da a la educación. No es tanto por lo que dice la película directamente sino por la reflexión que sacas sobre el impacto que tiene la educación en los jóvenes, sobre todo en los más pequeños".



Serie: 'Clandestino'. "Es una serie documental de Discovery Max y me gusta muchísimo porque ves la cruda realidad. El periodista se mete directamente en las problemáticas sociales y es una visión 360 grados de toda la situación del funcionamiento, estructura y sistema de los diferentes negocios en la clandestinidad. Desde el narcotráfico hasta la mafia, de las pateras del Estrecho pasando por la búsqueda del oro en Sudamérica".



Videojuego: 'Rugby 20'. "Es uno de los últimos videojuegos que se han sacado de rugby, que no hay muchos. Cada vez más demuestra el crecimiento de nuestro deporte, que tiene casi quinientos millones de seguidores y aficionados. Aunque yo no lo he probado, con la Federación Española de Rugby están haciendo una campaña justo ahora y creo que es un juego entretenido".



Música:



La lista de reproducción que propone Patricia García incluye canciones en inglés, francés o español que reflejan su propia trayectoria internacional en el rugby de Francia y Nueva Zelanda.



- Tres minutos (Brisa Fenoy): "Es una cantante y compositora cuyo trabajo me gusta mucho. También los mensajes que dice en cada una de sus composiciones. En esta canción te incita un poco a pararte tres minutos paraa reflexionar sobre la vida, sobre nuestro ritmo. Encaja perfectamente en el momento que estamos viviendo ahora".



- Children of the sun (Native young): "Es una canción que se la enseñé a las 'leonas', sobre todo a las de siete. A mi me transmite mucha esperanza, mucha ilusión. Hace un poco la metáfora de que tienes el mundo en las manos. Es un poco esa ilusión de la juventud, de querer comerte el mundo, pero siempre desde el respeto y el entendimiento de un padre que le cuenta a su hijo cómo el respeto con la madre tierra y la sociedad se compagina con los sueños y las grandes ilusiones de la juventud".



- Don't forget your roots (Six60): "Es un grupo neozelandés que me gustó muchísimo cuando estuve viviendo la experiencia allí. Esta canción habla de no olvidar tus orígenes, tus raíces. Es algo fundamental, todos debemos mirar atrás, de dónde venimos y el proceso que hemos desarrollado. En los momentos de dureza pero también en los de éxito"."Me gusta mirar hacia atrás y ver cuando era pequeña y hacía deporte, cómo entrenaba tanto y nunca ganaba. De repente ves que puedes llegar a unos Juegos y cumplir tus sueños. Mirar atrás es algo muy enriquecedor como reflexión y como agradecimiento a todas las personas que han pasado por tu lado y te han acompañado".



- Kid (Eddy de Pretto): "Es una canción francesa que habla un poco sobre los estereotipos de la masculinidad. Te dicen desde pequeño que tienes que ser viril, un macho, que no puedes llorar y debes tener una serie de reacciones conforme a tu prototipo social. Esta canción lo analiza, lo critica. Además el ritmo es muy interesante y a mí me gusta mucho".



- Diecinueve (Maga): "Es un grupo español no muy conocido pero que a mi me gustaba muchísimo, sobre todo en mi adolescencia lo escuchaba bastante. Aparte de parecerme bastante original por los mensajes y los ritmos, conecta mucho conmigo y entran muy adentro"."Tiene una melodía que me contagia y me encandila. Tienen letras muy variadas, muy bonitas y algunas de ellas muy abstractas. Eso da rienda suelta a la imaginación, a la libertad y a la reflexión".