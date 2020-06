Gonzalo Quesada deja los Jaguares argentinos para dirigir al Stade francés

Buenos Aires, 5 jun (EFE).- Gonzalo Quesada renunció este viernes como entrenador de los Jaguares argentinos, equipo al que llegó en agosto de 2018, para hacerse cargo del Stade Français de París.

¡Hasta pronto Gonzalo Quesada! El entrenador argentino continuará su carrera como Head Coach del @SFParisRugby. Su paso por @JaguaresARG será recordado por siempre en el rugby argentino. ¡Muchas gracias por tu compromiso, entrega y convicción en todos estos años! ¡Hasta pronto!", publicaron los directivos de los Jaguares en su cuenta de Twitter.

Quesada, de 46 años y exjugador del Stade, dijo en una videoconferencia organizada por la Unión Argentina de Rugby que las puertas de los Jaguares "quedan abiertas para volver".

"Me cuesta hablar, no es lo que me imaginaba. Sigo convencido que la mejor decisión en mi carrera de entrenador fue haber aceptado volver a Argentina. Quería esto marque mi vida y mi carrera y fue lo que pasó", sostuvo.

"Es un lindo desafío volver a un club como Stade Français donde viví cosas muy fuertes. Pero también hay tristeza porque Jaguares era el lugar donde quería estar", añadió.

El hecho de que los Jaguares se quedaran sin competencia en el Super Rugby por la pandemia del coronavirus influyó en la salida del entrenador.

Quesada le agradeció a Mario Ledesma, exentrenador de los Jaguares y ahora a cargo del seleccionado argentino.

"Fue el que tuvo la idea de hacerme venir y empezó a generar esta historia. También lo nombro a Agustín Pichot porque fue parte de los que participaron y apoyaron a la UAR en esta decisión de darme la oportunidad en Jaguares", afirmó Quesada en un mensaje replicado por las redes sociales del equipo argentino.

El exapertura, que asumió como entrenador de los Jaguares en agosto de 2018, dirigió a Stade Français entre 2013 y 2017 y ganó la Liga en 2015.