El Ciencias Olavide ya conoce su calendario de cara a la temporada 20/21 en la División de Honor de rugby y a la Copa del Rey. Una campaña que, en cuanto a la competición liguera, arrancará en casa el fin de semana del 24 y 25 de octubre frente al campeón VRAC Valladolid. Posteriormente, se las verá con Cisneros, Getxo, C.R. Santander, Alcobendas, Barça, El Salvador, Ordizia, Independiente, Aparejadores de Burgos y Santboiana.

En cuanto a la fase clasificatoria para el torneo del KO, el conjunto hispalense aparece encuadrado en el Grupo 4 junto al Bathco Santander y el Barça Rugbi. No obstante, como aclara la Federación Española de Rugby en su página web (ferugby.es), se trata de un curso diferente por las circunstancias excepcionales.

Así, según detalla "en primer lugar, se jugará una primera vuelta exactamente igual que la de la temporada pasada, todos contra todos. Seis equipos disputarán seis partidos en casa y cinco fuera, y los otros seis harán lo contrario. Siguiendo con lo que venía siendo habitual, estas 11 jornadas decidirán también a los cuatro clasificados para las semifinales de la Copa del Rey 20/21, que están programadas para el 1 y 2 de mayo", apunta la Federación.

"Posteriormente, los seis primeros clasificados y los seis siguientes se dividirán en dos grupos para la segunda vuelta, jugando las cinco jornadas restantes de fase regular contra los rivales del mismo grupo. Otra diferencia entre esta y la pasada edición será el número de participantes en el 'play off' por el título, pues serán ocho los candidatos a ser campeones, incluidos los dos mejores equipos del grupo inferior de los dos que se mencionaban antes".

"Finalmente, la promoción de ascenso/descenso volverá a enfrentar al 11º de DH contra el subcampeón global de DHB, aunque esta vez será a partido único en sede neutral. Esta disposición provoca que, una vez concluida la primera vuelta y conocida la distribución de los grupos para la segunda vuelta (por criterio clasificatorio), se realizará otro sorteo de calendario", asegura ferugby.es.

#FERugby | Aquí os dejamos la 1ª jornada de la @DHFerugby 24/25 de octubre ??

?? @ORDIZIARUGBY vs @Independ_RC

?? @Chami_Rugby vs @RugbyAparejos

?? @FCBRugby vs @UESantboiana

?? @rugbyciencias vs @VRAC

?? @RugbySantander vs @Rugby_Cisneros

?? @AlcobendasRugby vs @GetxoRugby pic.twitter.com/DFBJcZ7p7E