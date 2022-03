Georgia acaba con las ilusiones de España y logra su quinto título seguido

Redacción deportes, 20 mar (EFE).- La selección de Georgia despertó a la de España de su sueño y con un triunfo por 49-15 en Tiflis logró su quinto título consecutivo en el Campeonato de Europa de rugby.

El conjunto de Santi Santos, aún con el gran sabor de boca de su clasificación para el Mundial de Francia 2023 con su triunfo frente a Portugal el pasado domingo, aguantó el tipo durante una hora. Pese a su lucha y esfuerzo constantes, a la postre los georgianos confirmaron su condición de favoritos y demostraron su superioridad, aunque de forma demasiado amplia.

Los 'lelos' respondieron de forma autoritaria e inmediata a los ensayos que logró España. El primero, de Jordi Jorbá (m.24), incluso le permitió situarse por delante en el marcador (6-8, m.24) y el segundo, obra de Santi Ovejero (m.49), le hizo seguir con opciones (18-15).

Los errores en la recepción de los españoles en la reanudación del juego ofrecieron esa posibilidad a Georgia para evitar un susto. Akaki Tabutsadze y la transformación de Tedo Abzhandadze frenaron ese primer impulso de España (13-8) y un golpe de castigo y un ensayo de Merab Sharikadze acabaron con las ilusiones del XV del León (28-15, m.62).

Fue el principio del fin para España, que pagó caros algunos fallos puntuales. Hasta entonces estaba plantando cara y jugando un buen partido. Pero Georgia fue a partir de ahí un auténtico vendaval en la gélida tarde de Tiflis que no pudieron frenar los pupilos de Santi Santos. Los ensayos de Akaki Tabutsadze, Otar Giorgadze y Giorgi Chkoidze, más los tiros a palos de un infalible Tedo Abzhandadze reflejaron en el marcador su tremenda superioridad.

España, que tan solo había perdido por seis puntos en la última visita de Georgia a Madrid (19-25), pero que no le gana desde hace diez años, acabó por claudicar con un resultado más amplio y contundente de lo que había merecido y por lo que había luchado, pero la energía y la fortaleza del cuadro local en el último tramo acabaron siendo definitivas.

No obstante, la derrota y perder la opción de lograr su primer título continental no empaña la magnífica campaña desplegada por el XV del León este 2022, en el que reaccionó brillantemente hasta ganarse un puesto en el próximo Mundial, el objetivo número uno. Georgia, la gran favorita, cumplió con su condición y acabó por no darle opción alguna.