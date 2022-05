La selección de rugby XV del León recurrirá su expulsión del Mundial 2023

Madrid, 4 may (EFE).- Fernando López, capitán de la selección española XV de rugby, leyó este miércoles, acompañado de algunos compañeros, un comunicado firmado por los jugadores en el que anunciaron su intención de recurrir la decisión de la expulsión del Mundial 2023 para "no perder de manera administrativa lo que ganaron en el campo".

El Comité Judicial Independiente de World Rugby decidió hace unos días descalificar a la selección española del Mundial de Francia 2023 debido a la alineación indebida de Gavin Van den Berg, de origen sudafricano, en varios partidos de clasificación.

"Tras la reunión con el presidente (Alfonso Feijoo) y representantes de la Junta Directiva hemos decidido que, como queremos ir al Mundial, vamos a luchar dentro y fuera de los despachos por la clasificación que nos ganamos en el campo y hemos perdido de manera administrativa", dijo Fernando López, en el comunicado firmado por los jugadores de la selección.

"La federación nos ha manifestado que no es la culpable de la sanción y, aunque existan cuestiones que nos separen, trabajaremos de forma coordinada para el objetivo común. Entendemos que las personas culpables deberán asumir las consecuencias. Estamos muy afectados con esta situación porque nos jugamos la ilusión de un país y necesitamos el apoyo y la ayuda de todos", confesó.

Junto a Fernando López comparecieron también en un hotel céntrico de Madrid otros compañeros de selección como Manuel Mora, Lucas Guillaume, Marco Pinto y Víctor Sánchez. Tras la lectura del comunicado todos participaron en una conferencia de prensa.

"Si no estamos juntos en esto no podremos ir al Mundial. Los abogados nos recomendaron ir por este camino y solo queda la apelación. Estamos dispuestos a llegar hasta el final", declararon los jugadores, que desvelaron que, "aunque todavía no hay firmado nada", les estarán acompañando legalmente abogados desde Francia, Inglaterra y España.

"Somos un grupo muy unido, hemos peleado en el campo y esta es nuestra batalla, la que nos toca ahora, y estamos todos en el mismo barco. La gente no tiene la culpa de esto y no vamos a defraudarles. Los culpables son quiénes son y todo el mundo lo sabe. Los abogados nos han dicho que no se pueden dar nombres pero mucha gente los conoce y ojalá paguen porque el daño que han hecho a los jugadores y a todo el rugby español es grande", señalaron.

"A veces es difícil seguir pero recibimos el ánimo de la gente y nos volvemos a levantar. Si nos dan la posibilidad de hacer la apelación es que hay una puerta abierta. Vamos a luchar hasta el final", confesaron.

"Hay un juicio que está en curso y no podemos decir muchas cosas por confidencialidad, Pero si nos dan la oportunidad de apelación es que todavía hay oportunidad. Nosotros lo que queremos es pelearlo hasta el final. Cuando digo nosotros es también la Federación", subrayaron.

Por último, el equipo español aseguró que tras su expulsión del Mundial "nadie se ha acercado a pedir disculpas".

"Estamos preparados para perder un partido en un campo pero no para estas cosas. Es un golpe muy duro. Estos dos últimos años se hizo muy duro, empezamos mal como grupo, perdimos partidos, se nos vino abajo el sueño, pero empezamos a remontar, salimos y esto nos ayudó a unirnos", concluyeron.