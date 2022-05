Patricia García: "El rugby me lo ha dado todo, me ha forjado como persona"

Madrid, 23 may (EFE).- Patricia García, jugadora internacional de rugby del Exeter Chief, equipo de la Premiership inglesa, anunció este lunes su retirada al querer "dar paso a otras oportunidades y experiencias" y aseguró que el rugby se lo ha "dado todo" y le ha forjado como persona.

Patricia, madrileña de 32 años, ha jugado en la Liga española, francesa, neozelandesa, japonesa y, ahora, inglesa. Por primera vez en su carrera ha tenido un contrato como profesional de un equipo de rugby XV, puesto que la Premier 15s es la única liga profesional femenina de rugby del mundo en esa categoría.

"Cuelgo las botas. Es una decisión muy meditada, está bien pensada y llevo bastantes meses sintiendo que es el momento. He cumplido los grandes sueños que tenía, he jugado en las grandes Ligas, en Juegos Olímpicos, y estoy cansada. Quiero cerrar esta etapa de dedicación máxima al rendimiento y dar paso a otras oportunidades y experiencias", dijo Patricia, en la conferencia de prensa de despedida.

"Por una parte quiero descansar y seguir con la inercia de mi ONG Rugby Libre, con proyectos sociales y solidarios, emprendiendo proyectos de digitalización, de aplicación de móviles, dando conferencias con empresas o dirigir la academia del Exeter Chiefs. Quiero devolver al rugby todo lo que me ha aportado", confesó Patricia, internacional en 384 ocasiones con España.

La jugadora de San Lorenzo de El Escorial aseguró que el rugby se lo ha dado "todo" en su vida y le permitió forjarse "como persona".

"Cuando me enamoro y me entra este flechazo exclusivo empiezo a viajar, desarrollarme en otras facetas y ojalá pueda devolverlo algún día", comentó Patricia, que admitió que "siempre" ha priorizado su carrera deportiva a la vida personal.

"Las personas que me conocen de cerca saben que lucho y me entrego al máximo. Ahora que me retiro espero que la gente vea y piense que siempre he dejado la camiseta en el mejor lugar siempre. Lo que más me representa ahora es la gratitud", apuntó.

La jugadora madrileña también reconoció que a lo largo de su carrera tuvo "momentos difíciles, de los que se aprende sobre todo la fortaleza mental y la resiliencia".

"Son momentos muy duros y lo tomo como aprendizaje, de cara al futuro. He vivido un proceso del amateurismo al profesionalismo y precisamente esos momentos más duros los he vivido por la ausencia de profesionalismo", señaló.

Por último, Patricia García desveló que los mejores recuerdos de su larga etapa como jugadora fueron la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río 2016, en los que logró con España un diploma, y los campeonatos logrados en Madrid, en la pista central de la Ciudad Universitaria, como el Europeo de rugby femenino también en 2016.