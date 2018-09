Pablo Carreño: "Se puede ganar sin Nadal"

Lille (Francia), 12 sep (EFE).- El deseo de jugar como número uno del equipo de Copa Davis de España este fin de semana contra Francia en Lille brilla en los ojos de Pablo Carreño, que, situado en el puesto 21 del mundo, asume que ante la baja de Rafael Nadal debe ser él quien lidere al conjunto de Sergi Bruguera.

El gijonés y Roberto Bautista (26 ATP) se perfilan como las bazas del capitán español para los individuales frente a una Francia cuyo director técnico Yannick Noah tiene la duda de colocar al novato Benoit Paire junto con Lucas Pouille para los individuales, y dejar fuera al experimentado Richard Gasquet, que tiene ya 32 años.

Sonriente y cercano, en uno de los salones del hotel donde se concentra el equipo español y tras dos días de entrenarse a tope, sin resentirse de la sobrecarga en el aductor izquierdo que le obligó a retirarse en la segunda ronda en Nueva York, Carreño charla con EFE y comenta que si por él fuera jugaría "cien por cien" y que a pesar de la ausencia de Nadal es posible ganar a Francia en casa.

P. ¿Qué significa para usted jugar la Copa Davis?

R. Es una competición muy importante. Para mí siempre ha sido un sueño poder ganarla y más aun sabiendo ahora que es la última edición con este formato. Es una competición muy exigente que hasta que no la juegas no sabes realmente como es. Cuando era pequeño y la veía por televisión siempre me llamaba mucho la atención.

P. ¿Siente usted el peso y la responsabilidad de tener que ganar sus puntos?

R. Más que un peso es una alegría poder estar en el equipo. Siempre lo he deseado y ahora que lo consigo, y que encima soy el número uno por la ausencia de Rafa es también un pequeño logro, una recompensa. Obviamente tiene su responsabilidad y su parte menos buena, pero es algo positivo estar aquí.

R. ¿Es posible ganar esta eliminatoria a Francia en casa, y sin Nadal?

R. Sí (con rotundidad). Con Rafa tienes muchas más posibilidades está claro. Tener al número uno del mundo en tu equipo te ayuda, pero España tiene grandes jugadores. Sin Rafa contamos con un equipo bastante completo y equilibrado, con buenos jugadores para el individual y para el doble, aparte con jugadores para diferentes superficies. En ese caso, se juega en pista cubierta y contra un equipazo como es Francia, pero tiene también bajas como las de Tsonga y Monfills, y no va a ser nada fácil.

Con la ausencia de Rafa los favoritos van a ser ellos. Deben ganar jugando en casa, con su público, eligiendo pista, pelotas. Nosotros, a disfrutar, sabiendo que los partidos son muy igualados. Estamos acostumbrados a jugar contra Paire, Pouille y Gasquet en el circuito y puede ganar uno u otro. Obviamente ellos cuentan con la ventaja de jugar en casa, pero también eso puede pasarles factura y tener exceso de nervios.

P. ¿Qué papel juega Feliciano López, el más experimentado de todos?-

R. Feli es un jugador al que le gusta mucho esta competición, y que se ha entregado mucho a ella durante su carrera. Tiene mucha experiencia y ganas de ganar, y de estar en otra eliminatoria que sería la final.

Diría que es el jugador con más experiencia en el equipo, con muchas Davis ganadas ya, y muchos partidos, y es un poco el que lleva la batuta en cuanto a animar y a poner ese punto de tranquilidad que se necesita. Pero creo también que todo el equipo estamos muy mentalizados, pero siempre ayuda tener al lado a un jugador como Feli.

P. ¿Qué le parece el estadio, la sede?

R. El estadio es una barbaridad. Nunca había jugado en un sitio parecido. Obviamente la pista central del US Open es increíble, pero es una pista de tenis. Esto es un estadio de fútbol habilitado para jugar ahora al tenis. El graderío se ve impresionante, y cuando esté lleno no me lo quiero ni imaginar.

P. ¿Qué sensaciones desprende esa pista?

R. El primer día entrenamos en una pista de entrenamiento y vimos que la bola botaba muy poquito aunque no era excesivamente rápida. Al llegar al estadio vemos que bota un poco más, no exageradamente bajo y es un poco más rápida que la de entreno, pero no es una velocidad extrema. Al ser cubierta y pista dura beneficia obviamente a jugadores como Paire, Pouille o Mahut pero creo que Roberto, Feliciano, o yo que he ganado un torneo Atp en sala nos podemos acostumbrar y podemos jugar a buen nivel ahí.

P. ¿Cómo actúa Bruguera con ustedes? ¿qué trata de aconsejarles?

R. Lo que tiene que conseguir es que juguemos a nuestro nivel y si lo hacemos, tanto Roberto, como Feliciano, Albert, Marcel y yo, podemos ganar cualquier partido, los cuatro individuales y el doble. Es una eliminatoria que está muy igualada y es cierto que el factor cancha va a ayudarles mucho, y ahí es cuando entra Bruguera a ayudarnos a pasar esos momentos.

El ha jugado esta competición, ha ganado fuera de casa y sabe lo que se siente y conoce lo que un jugador piensa durante un partido. No he debutado con él en individuales por problemas físicos en Marbella y Valencia pero estoy seguro que en la pista o por lo menos en los entrenamientos me ayuda mucho.

Estos días que no ha estado mi entrenador, Sergi me ha dado muy buenos consejos en los entrenamientos. Ves que lo que te dice tiene sentido y eso, viniendo de un exjugador como él te facilita las cosas.

P. Con todo esto, parece claro que usted jugará el viernes. ¿Es así?

R. Todo apunta que voy a estar en el equipo, bien en individuales o jugando el doble. Físicamente me encuentro mejor, hoy he jugado un partidito con Roberto y las sensaciones han sido buenas, pero vengo de una lesión muscular, los partidos son a cinco sets. Ahí también el capitán y el médico tienen que decidir un poco. Si fuera por mi yo jugaría siempre, si fuera un torneo ATP yo saldría a jugar cien por cien, pero la responsabilidad de estar en un equipo te hace mirarlo con más cuidado.

P. Tomarse esto como un torneo ATP ¿Puede ayudar?

R. Ayuda a quitarte un poco de responsabilidad. En un torneo ATP estás solo, juegas por ti y si te pasa cualquier cosa, te pasa a ti. Somos jugadores y estamos acostumbrados a jugar por nosotros y para nosotros. Y cuando juegas competiciones como estas cambia mucho. Si eres capaz de hacer eso y consigues tener la mentalidad de quitarte esa presión extra de jugar por un país y por un equipo, seguramente ayuda. En la Atp estás tu solo, y en este caso tienes al capitán en la silla, tienes el respaldo del equipo si tienes una derrota inesperada, y eso te puede ayudar también.

P. El año que viene el formato de la Davis cambia ¿Qué le parece?

R. El nuevo formato está bien. La Copa Davis necesitaba un cambio, y es verdad que el cambio ha sido brusco o completo, pero todo lo que sean ideas nuevas, todo lo que sea aportar, ya sea porque venga de un futbolista o un abogado viene bien. Tiempo hay para recular y volver adonde estábamos, pero creo que se estaba viendo en los últimos años que los jugadores 'top' no acudían a la competición.

La fecha es mala, ya lo es ahora, pero en este caso sería jugar una final y vas con una motivación de jugar una final. Allí vas a jugar una primera ronda. Para mi es una fecha mala pero espero que se consiga llegar a un acuerdo para poder cambiarla. Obviamente después del US Open sería una fecha mejor.