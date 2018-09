Uruguay gana los dos primeros puntos y encarrila su serie en la Davis ante México

Montevideo, 15 sep (EFE).- Uruguay consiguió los dos primeros puntos en la serie que disputa frente a México al ganar los partidos individuales disputados este sábado y quedó a una victoria de sellar su ascenso al Grupo I de la Zona Américana de la Copa Davis.

En el duelo que abría la jornada en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo, el número uno uruguayo, Pablo Cuevas, se impuso a la segunda raqueta mexicana por un resultado de 7-5 y 6-2 en un partido que comenzó igualado, pero terminó por decantarse del lado del tenista salteño.

En rueda de prensa, el número 68 del mundo aseguró que la clave del encuentro estuvo en "aprovechar las oportunidades", sobre todo a la hora de romper el saque de su adversario, ya que sumó un 100 % de efectividad en las oportunidades de quiebre.

El mayor de los hermanos Cuevas llegaba al partido después de más de un mes alejado de la cancha por lesión, aunque aseguró que las sensaciones fueron "buenas" a pesar de que no se encontró "muy explosivo".

En el segundo turno saltaron a la cancha el número uno mexicano, Lucas Gómez, y el segundo uruguayo, Martín Cuevas, con victoria para el charrúa por 6-4 y 6-3.

El partido comenzó bien para el mexicano, que consiguió romper el saque de Cuevas en la primera oportunidad de la que dispuso, aunque no lo pudo consolidar y el charrúa le devolvió la atención, lo que le ayudó a encontrar su mejor versión.

"Recuperé rápido el quiebre, estaba tranquilo mentalmente de que el partido me iba a dar bastante tiempo para jugar, no me iba a apurar mucho la bola de él. A medida que pasaba el partido iba sintiendo más eso y fui sacando mejor", destacó el menor de los hermanos Cuevas.

La primera manga siguió igualada hasta el último saque del mexicano, que Cuevas consiguió romper y adjudicarse el set por 6-4.

Martín se hizo fuerte, sobre todo con su saque en el segundo set, en el que no concedió ni una oportunidad de ruptura a su rival y consiguió quebrar el servicio de Gómez para darle a Uruguay el segundo punto en una jornada redonda para los celestes en esta eliminatoria final del Grupo II de la Zona Americana.

Este domingo será turno para el partido de dobles, la gran amenaza de un combinado mexicano que intentará conseguir la victoria para alargar la serie.