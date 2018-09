Cisco García y Edwin Mayorga, unidos por una pasión: ser felices con el tenis

Toledo, 17 sep (EFE).- El cordobés Francisco 'Cisco' García y el colombiano Edwin Mayorga, ambos en silla de ruedas, entre los cien mejores del ránking mundial, comparten un sentimiento y un objetivo por encima de resto de cosas: ser felices con la práctica del tenis paralímpico.

Con motivo de la presentación del nuevo curso escolar de la escuela, que desde hace ya siete años se puso en marcha en el Hospital Nacional de Parapléjicos (NHP) de Toledo, en enero de 2012, y que tutela la Fundación Emilio Sánchez Vicario, Cisco y Edwin inciden en el mismo recurso de animar a los discapacitados a hacer deporte y, en particular, el tenis.

'Cisco' García (36 años, Córdoba) es el actual cuarto mejor jugador nacional y entre los mejores 70 del mundo que se inició en el tenis discapacitado hace dos años y medio. "Me lesioné en diciembre del 2015, haciendo Snowboad, freestyle a nivel amateur, y en un salto en Austria me desequilibre, volé diez metros en el aire y me partí la espalda", recuerda .

"Llegué entonces al Hospital nacional de Parapléjicos y empecé hace dos meses y medio en el tenis en silla de ruedas", rememora 'Cisco', quien no obvia que "tenía una base, porque ya jugaba al tenis y competía a nivel de club" para subir tanto en el ránking nacional y mundial.

"Entreno mucho, tres horas diarias, una de gimnasio y dos de pista", desvela, en su objetivo deportivo de ponerse pronto al nivel de Daniel Caverzaschi y Martín de la Puente, entre los mejores del mundo, y para ello le resta mejora el revés que "aquí es una mano y lo practicaba con las dos" o la movilidad "porque es muy difícil" como el propio patrón del juego, al ser a dos botes.

"Yo animo a que se tenga un objetivo, se ponga el que quiera, para ser feliz en esta vida y si es con el deporte mejor, porque te aúna sensaciones, autoestima, de lograr cosas importantes, y si puede ser con el tenis mucho mejor, porque es muy divertido, pero si no es tenis cualquier otro deporte", alienta 'Cisco'.

Un pensamiento que también proclama sin rubor Edwin Mayorga (26 años, Colombia), actual 74 en el ránking mundial, que sufrió un accidente con 17 años y, tras haber sido campeón nacional en fútbol en categorías prebenjamín e infantil, y tras probar en el baloncesto en silla de ruedas, "llegué al tenis y me enamoré, hasta no parar de jugar desde hace nueve años".

Edwin, que reconoce el "muy buen nivel" español en tenis en silla de ruedas, con especial relevancia de Caverzaschi y De la Puente, y la proyección y excelente nivel de otros jugadores, lanza un mensaje muy similar al de 'Cisco' García: "Que traten de buscar cosas que les hagan sentir bien, el deporte que sea, buscar la manera de poder practicar deporte acorde a nuestro alcance, a la situación que tenemos".

Y, refuerza, "una de ellas es jugar al tenis paralímpico, buscar la manera de competir, de pasión por el deporte que es muy buen camino para seguir la vida adelante, fijarse metas y hacer un proyecto de vida".

"Les animo a que empiecen a practicar deporte, ojalá tenis" porque, defiende, "he probado casi todos los deportes y me enamoré del tenis porque es una cultura muy bonita, rodeado de lugares bonitos, con gente de mucho respecto, se pierda o gane, con los demás compañeros, con las organizaciones, con los jueces".

Edwin desborda pasión: "Me encanta todo ello y también las muchas labores sociales, que son inspiración para las demás personas, incluso sin estar en situación de discapacidad. Es un amor muy grande el tenis".

La prueba es que no dudó estar hoy en Toledo tras la disputa en Madrid de uno de los cada vez más frecuentes torneos internacionales de tenis paralímpico.