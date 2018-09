Muguruza arrasa a la suiza Golubic y pasa a octavos en Wuhan

Wuhan, 25 sep (EFE).- La española Garbiñe Muguruza (decimocuarta cabeza de serie) se clasificó hoy para octavos de final del torneo de tenis de Wuhan, en el centro de China, tras batir en menos de una hora a la suiza Vikotirija Golubic por 6-0 y 6-1.

"Me he visto bien, he jugado un partido muy completo. Creo que desde el primer punto he jugado un buen nivel y siento que le he dado pocas oportunidades a la otra y, bueno, estoy contenta por ello", dijo Muguruza a Efe al término del encuentro.

La española ganó el primer set sin dejar a Golubic (número 103 del ránking, clasificada en la fase previa) anotar un sólo juego, y se impuso también en la segunda manga a pesar de que la suiza pareció recobrar fuerzas cuando iba perdiendo 5-0 e intentó pelear para posponer la derrota al minuto 58.

Muguruza, animada por los vítores del público -"vamos, Mugu, vamos", le gritaban-, se llevó el partido con comodidad y tendrá que enfrentarse en la tercera ronda a la ganadora del encuentro entre la francesa Caroline García (cuarta cabeza de serie y actual defensora del título en Wuhan) y la checa Katerina Siniakova (número 44).

Ambas se disputarán el pase a octavos esta tarde en la pista central.

La española, que dice estar muy "motivada", señaló que ha jugado contra las dos, quizá más contra la francesa, pero no mostró preferencia por tener a ninguna de ellas al otro lado de la red.

"La verdad es que cualquiera de las dos va a ser un buen partido. Ya cualquiera puede jugar bien y puede ganarte así que me da igual un poco el nombre, pero quiero estar preparada para dar lo máximo otra vez", apuntó.

Su objetivo es "avanzar en estas primeras rondas y ver qué pasa", explicó, y "hacerlo lo mejor posible (en los torneos que quedan de temporada) para intentar acabar el año bien y dar inercia al año que viene, que también es importante".

"Me quedan pocos, así que a darlo todo", dijo sonriente.

Clasificarse para el torneo de Singapur es "siempre un objetivo", confesó, pero explicó que este año no lo ha tenido tanto en la cabeza y ha procurado pensar en otras cosas para concentrarse. "Si pasa genial y, si no, a la siguiente oportunidad", confió.