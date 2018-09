Wozniacki, Kerber y Kvitova pasan a octavos, pero Svitolina cae en su debut

La danesa Caroline Wozniacki (segunda cabeza de serie), la alemana Angelique Kerber (tercera) y la checa Petra Kvitova (quinta) se clasificaron hoy para octavos de final del torneo de Wuhan, mientras que la ucraniana Elina Svitolina (sexta) dio la sorpresa al caer ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Wozniacki, ganadora del Abierto de Australia este año, debutó hoy en el primer turno de la pista central ante la sueca Rebecca Peterson, de 23 años, a la que sentenció en dos sets por 6-4 y 6-1, y aseguró su pase a la tercera ronda donde se medirá con la puertorriqueña Mónica Puig.

Kerber, ganadora este año del torneo de Wimbledon, también ganó a su rival, la estadounidense Madison Keys, que no pudo hacer nada en el primer set (6-0 para la germana) y tuvo que retirarse a la mitad del segundo, cuando iban 4-1.

"Me molestaba la rodilla desde antes de hoy incluso. La tuve vendada ayer y cuando me desperté hoy no noté ninguna mejoría. Intenté vendarla otra vez, lo que obviamente no funcionó, y cuando estás jugando con alguien como Angie, que te va a hacer moverte, necesitas sentir que estás moviéndote bien y yo simplemente no pude hacerlo hoy", explicó Keys tras abandonar la pista central.

En octavos, Kerber se enfrentará a la australiana Ashleigh Barty (decimoséptima), que venció por su parte a la china Saisai Zheng por 4-6, 6-1 y 6-2.

La checa Petra Kvitova (quinta cabeza de serie) también cumplió con los pronósticos y venció en la pista central ante la serbia Aleksandra Krunic (número 50) por 6-3 y 6-4.

Svitolina, sin embargo, cayó en su estreno en el torneo ante Sabalenka (vigésima cabeza de serie) que aunque comenzó ganando el primer set se vio obligada a jugarse el partido en el tercero, en el que no tuvo complicaciones para imponerse a su rival por 6-4, 2-6 y 6-1.

La bielorrusa venía de derrotar ayer a la española Carla Suárez por 7-6(2), 2-6 y 6-2, y ahora se enfrentará en octavos a la ganadora del encuentro entre la alemana Julia Goerges (undécima cabeza de serie) y la estadounidense Sofia Kenin (número 62, clasificada en fase previa).