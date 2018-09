Marat Safin sobre la Copa Davis: ´Se estaba muriendo´

Marbella (Málaga) 27 sep (EFE).- Marat Safin está considerado como uno de los jugadores que con más talento ha ocupado el número uno del mundo. Fue campeón del Abierto de Estados Unidos (2000) y Abierto de Australia (2005), y es el único tenista ruso que tiene un puesto en el Salón de la Fama del tenis en New Port.

Safin convivió con los mejores años de Pete Sampras, Andre Agassi, Juan Carlos Ferrero, y los comienzos de Roger Federer. Este fin de semana participa en la Senior Masters Cup en Marbella, junto con el croata Goran Ivanisevic, con quien se mide en una de las semifinales de este torneo en el CT. Puente Romano.

Irónico y sincero charla con EFE y señala que no hay tenistas rusos como él ya porque los entrenadores de su país prefieren entrenar con gente mayor, "que tiene dinero". Apoya además el nuevo formato de la Copa Davis, porque el anterior "se estaba muriendo" y afirma que cuando dijo que los que siguen a Nadal, Federer y Djkovic "eran muy malos", no lo dijo con mala intención.

"Lo dije para que jovencitos escarmienten", afirma.

P. ¿Tras retirarse hace nueve años, qué ha hecho usted últimamente?

R. Estuve siete años en la política, luego me echaron y me tomé un año sabático. Ahora estoy haciendo algunas cosas en Moscú, intento además jugar un poquito, algunos torneos para estar en forma y así me cuido un poco.

P. Esta semana se ha retirado Mihail Youznhy, y salvo Karen Kachanov y Daniil Medvedev (24 y 32 del mundo) no hay ningún ruso entre los 50 mejores del mundo. ¿A qué se debe?

R Por fin, por fin (bromea sobre Youznhy). Tenemos problemas en Rusia, porque no hay donde entrenar, no hay estructura, es imposible entrenar allí. Los entrenadores que tenemos allí prefieren entrenar con gente mayor en vez de con niños, porque les pagan mejor. No hay pistas suficientes en invierno, y los padres tampoco tienen tanto dinero para pagar el tenis a sus hijos.

Por otra parte, a los hijos de los que sí tienen dinero, no les interesa el tenis, porque ya tienen de todo. A cierta edad tienes que irte del país, a los 14 años, por ejemplo.

En el fútbol invirtieron mucho dinero sí, pero el tenis no es el deporte más popular, y entonces es complicado. En Rusia el deporte es hockey hielo y fútbol, y a esos deportes sí se les presta atención. A los demás no tanto. Y los que se retiraron no quieren trabajar con los niños. Si no hay entrenadores, ni pistas, no pueden salir. Hay que emigrar a España (como hizo él) o a otros lados, e intentar buscarte la vida por ahí. Pero para eso hay que tener dinero.

P. Hoy (por el jueves) se ha anunciado que Madrid será sede de la fase final de la Copa Davis durante dos años. ¿Qué le parece el nuevo formato?

R. Creo que los jugadores se cansaron un poquito (sobre el anterior). Era un poco complicado año tras año porque a veces la Davis se disputaba después de los Grand Slams, y por ejemplo si vienes de Australia y tienes que jugar contra Brasil, tienes que jugar cinco sets y en tierra luego.

Era complicado, y ellos se cansaron. Estaban buscando algo nuevo. La idea antigua era buena pero tendrían que haber buscado algo un poco más interesante para los jugadores, porque para ellos ya no era tan importante, como antes. Se iba muriendo y muriendo.

Hace 20 años la historia era completamente diferente a ahora. Con esta generación lo que se ha intentado es cambiar el formato para venderlo mejor en la televisión, con aquel formato ya se murió.

P. Si usted hubiera sido el juez de silla de la final del Abierto de EE.UU. entre Serena Williams y Naomi Osaka, ¿qué hubiera hecho?

R. Creo que (ambos, juez de silla y Serena) se calentaron un poquito, pero no hay que hacer tanta polémica de lo que pasó. Todo el mundo estaba muy caliente.

P. ¿Cree usted que hay sexismo en el tenis?

R. Tampoco poco hay que traspasar las barreras. Alguien dijo algo en su momento, más de lo que es. Ahora, hablar de feminismo y sexismo está muy de moda en el mundo. Todo el mundo habla de eso y todos quieren sacar algo de eso. Creo que hay que dejarlo ahí, no tocarlo y olvidar ese tema.

P. ¿Cree usted que el hecho de Federer, Nadal, Djokovic ganen los torneos más importantes, aburre al aficionado?

R. Son demasiado buenos, los demás si que aburren, porque no llegan al nivel de ellos. Federer con 37 años va ganando muchos partidos. Se toma medio año de descanso, vuelve y gana de nuevo. Antes eso era imposible.

El nivel de estos cuatro con respecto al resto es muy grande. Ahora no veo a un niño de 17 años que gane un torneo ATP. Empiezan a ganar a los 25 años. Eso ni es bueno ni es malo, es otra cosa, otra generación, son así.

Ahora, salvo a esos cuatro, a los demás no les conoce ni Dios. Antes teníamos a Ivanisevic, Sampras, Rafter, Kafelnikov, Krajicek, Rusedski, Kuerten, Costa, Corretja, Moyá, un montón de jugadores que eran muy buenos y que eran difíciles de ganar en un Grand Slam. Ahora miras cuartos o semis y son los mismos.

P ¿Ha recibido usted muchas críticas al afirmar que el resto son ahora muy malos?

R. Tampoco hay que tomarlo tan en serio. Fue dicho con ironía y con humor. Cuando la gente me pregunta que por qué dije eso, les digo que no lo dije con mala fe, solo para que los niños (jovencitos) escarmienten.