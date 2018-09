Carlos Moyá: "En el tenis no hay sexismo"

Carlos Moyá, entrenador de Rafael Nadal, está convencido de que el sexismo no existe en el tenis, al recordar el incidente protagonizado por la estadounidense Serena Williams en la final del Abierto de EE.UU.

Así se ha expresado el mallorquín, uno de los tres exnúmeros uno del mundo que compiten este fin de semana en Marbella (Málaga) en la Senior Masters Cup, junto con el español Juan Carlos Ferrero y el ruso Marat Safin, en una entrevista con EFE en la que señala que al nuevo formato de la Copa Davis "hay que darle una oportunidad".

Moyá también es partidario de que habría que encontrar "algo justo" para que pudiera haber un tipo de "coaching" (dar instrucciones desde la grada) no tan directo y radical, y asegura que los Grand Slams deben mantener su señal de identidad más característica, jugar los partidos al mejor de cinco sets, pero con desempate en el último de ellos.

P. ¿Qué opinión le merece el nuevo formato de la Copa Davis?

R. Primero, en cuanto a que Madrid sea sede los dos próximos años me parece espectacular. Será un gran torneo en España, y hay que apoyarlo, celebrarlo y disfrutarlo.

Al nuevo formato hay que darle una oportunidad. Está claro que el antiguo estaba un poco desfasado. En el momento que no tienes a los mejores significa que algo pasa y no es solo en España, es a nivel global. Hay que darle una oportunidad. Es una idea muy innovadora y rompe un poco con la tradición. Se pierden unas cosas y se ganan otras.

Yo soy partidario de darle tiempo, para triunfar o fracasar.

P. ¿Es usted partidario de que a los entrenadores se les permita dar instrucciones (coaching) desde la grada, o de que se mantenga la sanción sobre este tipo de actividad?

R. Habría que encontrar algo justo. Para mi el tenis es un deporte solitario en el que si el jugador encuentra ayudas por si solo eso ayuda luego a que sea el mejor. Para mi no debería haber 'coaching' en pista, pero si desde el palco, cuando tu jugador está cerca, entonces puedes decirle algo, eso si. Pero tan directo y radical como es entrar en pista, yo particularmente no lo veo.

Creo que es muy importante que pienses tu mismo como solucionar las cosas y como sacar las castañas de fuego. A mi me gusta más eso.

P. Los Grand Slams parecen inamovibles en sus decisiones, sobre todo en jugar los partidos al mejor de cinco sets. ¿Qué cambiaría usted?

R. Para mi es indudable que los Grand Slams son distintos y tienen que ser a cinco sets. Quizás sí quitaría o pondría el desempate en el quinto, como tiene solo el US Open.

Si es verdad que un partido largo en rondas iniciales afecta mucho al jugador para la siguiente ronda, y afecta también al espectáculo. Y si hablamos de rondas finales ni te digo. Yo añadiría un desempate en el quinto set. Eso si lo añadiría o cambiaria.

P. ¿Qué le pareció lo que sucedió en la final femenina del US Open?

R. Creo que en momentos de tensión, de pulsaciones a 180 se hacen cosas que quizás luego puede que te arrepientas. Para mi, el primer aviso (del juez de silla a Serena Williams) es dudoso y quizás se puede evitar. Ese aviso no hace nada, si no haces nada más. El problema es si sigues y todo se desencadena, como pasó luego. El primero fue discutible y el segundo y el tercero merecidos.

P. ¿Y la reacción posterior de Serena Williams, aludiendo al sexismo en este deporte?

R. Eso es una cosa que solo oigo en tenis. Yo no oigo hablar de sexismo en fútbol, golf o baloncesto. En ningún otro deporte se habla tanto de sexismo como en el tenis. Tengo entendido que son las atletas mejor pagadas de cualquier deporte. No sé por qué solo se habla de sexismo en tenis y no en otros deportes.

Por parte nuestra, en el circuito masculino hay cero sexismo. Las vemos como grandes atletas, les hablamos de tu a tu y las admiramos. Entonces ese debate me sorprende bastante en el tenis, donde están prácticamente equiparadas en los grandes torneos en premios metálico.

Repito, eso es algo que no pasa en otros deportes. Y en tenis hay bastante revuelo sobre eso y me sorprende. Te aseguro que por nuestra parte, no hay sexismo.