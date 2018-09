Juan Carlos Ferrero: "Los jóvenes están ahora un poco despistados"

Marbella (Málaga) 28 sep (EFE).- Juan Carlos Ferrero, de 38 años, exnúmero uno del mundo, ganador del último punto que dio a España la primera de las cinco Copa Davis que el conjunto hispano tiene en su palmarés, contra Australia en el Palau Sant Jordi de Barcelona en 2000, ve ahora el tenis de forma diferente.



Campeón de Roland Garros en 2003, finalista también en 2002 y subcampeón del Abierto de EE.UU. en 2003, participa este fin de semana en la Senior Masters Cup que se disputa en el CT Puente Romano, y allí charla con EFE, y señala que todo ha cambiado desde hace años, y que los jóvenes "están ahora un poco despistados".



Cree Ferrero que parte de esa desconcentración llega por el teléfono móvil. "La gente está totalmente viciada con eso", sentencia al respecto el exjugador, que ocupó durante ocho semanas el trono de la ATP.



P. ¿Cómo vio usted la eliminatoria contra Francia en Lille?



R. Creo que influyó un poco el primer día, en el que tuvimos un poco de mala suerte. Podían haber cambiado mucho las cosas si Pablo hubiera estado al cien por cien. Era un partido que se le podía escapar, sí. Pero tenía más oportunidades de ganar que de perder.



Y en el partido de Roberto contra Pouille se podía ganar o perder pero al final nos fuimos 2-0 al término del primer día, cuando podía haber sido al revés. Se torcieron así las cosas, y luego en el dobles no tuvieron opción alguna.



El hecho de que no estuviera 'Rafa' también influye mucho. Rafa, en cualquier equipo tiene un peso importantísimo y hubiera sido importante con España. Ojalá estuviera en cada eliminatoria porque seríamos más fuertes. Pero al final hubo esa baja y hubo que aceptarla, y con lo que se tiene, que es mucho, tirar para adelante.



P. ¿De haber sido usted el capitán hubiera puesto a los mismos jugadores para los individuales?



R. Ahí no me haces entrar.



P. ¿Qué opina del nuevo formato de Copa Davis que se pondrá en vigor el año próximo?



R. El nuevo formato, en cuanto a calendario puede beneficiar a los jugadores. Porque cuando tienes una eliminatoria complicada, la semana antes ya estás pensando en la Davis, y la de después te queda un poco la resaca. Son semanas complicadas y si encima llegas a la final traes mucho trabajo acumulado y todo se complica. En cuanto a eso, los jugadores lo podrán agradecer.



En cuanto a otras cosas se pierde la esencia de la Copa Davis, las vivencias de jugar en casa y jugar fuera. La historia que se vive dentro de un equipo se va a perder. Y eso es algo muy bonito, en Copa Davis.



Las cosas nuevas son siempre difíciles de ver cuando uno las presenta. A mi me es difícil ver que eso funcione a la perfección pero ha salido a la palestra en positivo, y hay que darle un voto de confianza hasta que pase.



P. ¿Qué le parece que la idea haya sido impulsada por un futbolista y no por un tenista?



R. Eso me da un poco igual, si la idea es buena, evolutiva, y en beneficio del tenis. Podría haber venido de otra persona que no hubiera venido del mundo del tenis, y no hubiéramos dicho nada. Al final, tal y como conocemos todos a Piqué podremos opinar.



La empresa con la que se ha metido quiere hacer muchas cosas con el tenis, no solo en cuanto a Copa Davis, y esto solo es un comienzo. Vamos a ver como entran de fuertes, cómo tratan este mundo y si pueden sacar algo beneficioso para el tenis.



P. ¿Qué hubiera propuesto usted?



R. A mí me hubiera gustado que fuera cada dos años, jugando con más tiempo dos eliminatorias por año, y luego jugar la final en otra época. Pero han entrado estas personas que tienen una idea totalmente diferente.



Creo que debería haber evolucionado de otra manera, siempre en beneficio de los jugadores, y todos hubieran estado a favor.



P. La Copa Davis cambia pero los Grand Slams han variado poco. ¿Qué propondría usted?



R. El tema de los cinco sets es algo que cambiaría, porque no es beneficioso para los jugadores que son los que los sufren, que corren riesgo con las lesiones. Hay muchos aficionados que les gusta lo de los cinco sets, pero hasta llegar al quinto tienen que pasar casi cinco horas y eso a mucha gente le tira para atrás.



Estoy más a favor de partidos al mejor de tres sets, y la final a cinco, como se hacía antes con los Masters 1.000.



P. Desde su perspectiva, ya retirado ¿cómo ve el mundo del tenis ahora?



R. Estoy un poco a favor de lo que dice Marat (Safin), que ahora los jóvenes están pegando muy poco fuerte, y los más veteranos están muy cómodos donde están, ganando todos los Grand Slams, jugando 10 o 12 torneos al año y cumpliendo los objetivos.



Me gustaría ver más competencia ahí arriba. Lo que ha habido siempre cuando salían chicos con 18 años y empezaban a dar guerra a los que estaban ahí arriba.



Tiene mucho que ver que los jóvenes están muy despistados. no se entrena igual de bien que antes, aunque hay profesionalidad, pero hay mucho despiste. Con el tema del teléfono la gente está totalmente viciada, ¡y me pongo yo como uno de ellos eh¡, pero se juega dentro de una pista tres horas y 21 se está "fuera de la pista".



Como no cuides un poco lo que hay fuera de la pista se puede volver contra ti. Están muy despistados.



Antes teníamos muchas menos opciones de estar despistados, y pensábamos mucho más en tenis. Ahora hay más opciones para estar más entretenido todo el día mientras no estás entrenándote.



Por Miguel Luengo