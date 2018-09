Ormaechea: ´Juego por amor al tenis, no por la plata´

Valencia, 28 sep (EFE).- La tenista argentina Paula Ormaechea, que hoy no pudo relajarse por su 26 aniversario la clasificación para las semifinales del BBVA Open Ciudad de Valencia, señaló en una entrevista a EFE que sigue en activo por su amor al tenis y no por el dinero.

Este viernes cayó por un doble 6-4 ante la española Aliona Bolsova en los cuartos de final del torneo valenciano, en el que continúa presente en dobles.

Y es que la jugadora sudamericana, tras rondar el top-50 con 20 años en el 2013 y jugar los cuatro Grans Slams, vio cómo las lesiones y los problemas económicos le llevaron a hundirse en el ránking de la WTA y a plantearse colgar la raqueta.

En apenas cinco años, Ormaechea también ha visto cómo de una prometedora carrera ha pasado en la actualidad a tener que recurrir a la ayuda financiera de amigos para poder costearse sus desplazamientos para jugar torneos.

"Estar en el top 100 te hace la diferencia en todos los sentidos porque ya puedes entrar a jugar los Grand Slams y tienes una cierta plata asegurada, ganes o pierdas. Acá no se gana plata, uno trata de no perder cuando llega a estos torneos", explicó.

"El amor al tenis es lo único que me mantuvo viva porque plata no tenía más, la gente que me rodea siempre me ayudó a que no cayera, que no baje y siga y siga, por amor al deporte", añadió.

La tenista argentina, que comenzó el 2018 en el puesto 650, recordó que empezó el año con la idea de que iba a tener que jugar interclubes para poder sacar un poco de plata.

"Viajaba donde podía, no donde quería. Uno quiere hacer unas cosa pero no me daban los números y también quería pasar un poco más de tiempo en casa porque lo estaba pasando muy mal, mucho tiempo fuera sola, de vuelta a no tener plata y se me sumaban muchas cosas y lo estaba sufriendo mucho", señaló.

"Me tomé mucho más tranquila este año, tuve vacaciones en el medio de la nada. Seguí trabajando y entrenando, lo único que no seguía era compitiendo y después salieron un par de challengers acá en Europa y pensé: Lo tengo cerca y puedo ir. Se empezaron a dar los resultados en estos dos últimos meses, porque de los anteriores siete ni hablemos", agregó.

Paula volvió a ganar un título, un challenger en Hungría a finales de julio. Su posterior final en el ITF 60.000 de Zagreb y su semifinal en Biarritz, un ITF 80.000 le llevó a escalar hasta el puesto 273.

A pesar de mejorar casi cuatrocientos puestos, su mala clasificación le llevó a tener que disputar la fase previa del torneo valenciano, pero sus buenas sensaciones y juego le llevaron a superar los tres partidos clasificatorios.

"Como se dice, al final el trabajo paga y me siento mucho mejor en cancha. He mejorado en muchos puntos y el principal ha sido el mental y se empezaron a dar los resultados. Me siento muy bien, una cuando tiene confianza es mucho más fácil y las cosas salen solas, nunca me sentí mal jugando, sentía que jugaba bien pero me fallaba lo mental. Ahora me acompaña la cabeza", insistió

La tenista, acostumbrada a viajar sola, se encuentra en Valencia acompañada de su madre, una experiencia novedosa, ya que es la primera vez que le acompaña. "Ella está mucho más contenta que yo", indicó entre risas, aunque matizó que está feliz y tranquila por tenerla aquí.

Ormaechea se mostró sorprendida por la excelencia que ha encontrado en el torneo que dirige la extenista valenciana Anabel Medina, actual capitana del equipo español de Copa Federación.

"Es la primera vez que vengo a este torneo y estoy asombrada. Le felicité a Medina por el gran trabajo que han hecho. Tienen una organización impecable en todos los sentidos", indicó.

"A mi madre le dije que es de nivel WTA, no hay challengers así. Realmente está bien hecho, piensan tanto en todo que estoy asombrada por lo lindo que es, aparte del club, la ciudad, ...", continuó.

Pese a los buenos resultados cosechados en estos dos últimos meses, Ormaechea no quiere precipitarse y asegura que quiere seguir al mismo ritmo e ir tranquila.

"No me quiero poner muchos objetivos ni números, nunca me gustó. La idea es jugar torneos grandes para tener buena competencia", concluyó la jugadora argentina, quien a sus 26 años recién cumplidos busca una segunda oportunidad para reivindicar su calidad tenística entre las mejores de este deporte.

Sergio Morro